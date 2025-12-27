樋口愛隔半年再度來台！登八里跨年舞台演出 「想體驗在夜市吃飯」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

破億點擊的日本創作歌手樋口愛，確定登上2026新北八里跨年舞台，她才在今年6月於台灣舉辦個人專場演唱會留下「一定會再來台灣」的約定，沒想到短短半年後就真的兌現承諾，還直接解鎖「跨年舞台」成就。

樋口愛確定登上2026新北八里跨年舞台。（圖／寬寬整合行銷提供）

談到即將再次與台灣粉絲見面，樋口愛開心表示，能夠一次又一次來到自己很喜歡的地方，見到最喜歡的粉絲們，甚至還能一起跨年，「現在就已經讓我非常期待了」。語氣中藏不住的興奮，也讓人感受到她與台灣之間逐漸累積的深厚情感。多次造訪台灣的樋口愛，這回也將首次踏上淡水、八里一帶。她透露，這是自己第一次來到這個區域，能走進從沒去過的城市，本身就讓人覺得很棒，也對河畔舞台的演出環境充滿新鮮感與期待。

首次在台灣參與跨年活動，又是在八里河畔這樣特別的場地，樋口愛也坦言，這次的跨年對她來說意義相當不同，這次是睽違一段時間、甚至幾乎算是第一次在跨年時舉辦正式演唱會，因此希望能將舞台打造成一場「今年總整理」的演出，想把「大家今年真的都很努力了」的心情傳達給觀眾，「如果能成為一場溫柔的演出就好了。」聊到每次來台灣最期待的行程，樋口愛立刻進入美食模式，直呼喜歡的東西實在太多。從豆花、小籠包、滷肉飯、珍珠奶茶，到各式水果與細細的麵條，一口氣如數家珍，還笑說：「光說就餓了。」她也透露，自己其實還沒有真正坐在夜市攤位吃過飯，因此對夜市美食一直非常在意，希望這次有機會好好體驗。

除了樋口愛的溫柔歌聲，新北八里跨年舞台卡司火力全面開啟，從韓國大勢新星女團 Baby DONT Cry、日本破億點擊歌手樋口愛，到國內搖滾天團動力火車、療癒系歌姬以莉·高露 Ilid·Kaolo、人氣歌手陳華、情歌實力派梁文音、唱跳歌手賴晏駒、新生代團體 babyMINT、U:NUS、PALLAS 帕拉斯等，全數集結八里左岸

