樋口飯糰搬家！新租客還沒開幕...遭1星負評 業者曝簽約關鍵

樋口飯糰搬離後由海產粥專賣店進駐，不過業者未營業，就遭1星負評。圖／翻攝自Google Map

日籍「樋口飯糰」夫妻過去於高雄鼓山區青海路上開設日式飯糰店，自去年4月與邵姓女房東因租約發生爭執，邵女因以盆栽砸店，導致老闆受傷，事件曝光引起網友撻伐，事後因雙方爭執不斷，樋口飯糰夫妻選擇搬遷店址，近期由「青海產粥專賣」進駐，不過店家尚未開幕，就遭網友留下1星負評。

店面地址高雄市鼓山區青海路63號，近期由「青海產粥專賣」進駐，不過業者尚未開幕、裝潢還在收尾，就遭網友留下1星評論，稱「房東會摔花盆喔。」業者見狀隨即回覆「謝謝您的提醒，我們有做過背景調查，雙方彼此都有責任，合約上認知以及溝通不良導致，目前已經釐清，再次謝謝您的告知」。

廣告 廣告

根據媒體報導，海產粥專賣店由3名好友一同創業租下，承租前不曉得會有恩怨，經詢問鄰居，才明白先前糾紛，而邵姓房東一開始也有坦承鬧上新聞版面一事，最終因地點及租金符合需求才決定簽約。

而自《591房屋交易網》顯示，其出租範圍1樓，使用坪數15坪，附2台獨立冷氣機及2台循環風扇，月租金3萬元，換算單坪租金1918元，與樋口夫妻1樓店面租金1萬9800元相比，漲了51%。

邵姓女房東去年4月因租約問題砸花盆，與樋口夫妻發生爭執。圖／翻攝自Threads

回顧整體糾紛，日籍「樋口飯糰」夫妻向邵姓房東承租後，去年4月18日房東因租約問題動怒，高舉花盆砸店，導致樋口先生受傷，畫面曝光引發社會關注；未料糾紛不只一樁，事後邵姓房東又因不滿樋口夫妻向外放話、搬冰箱、租金繳交問題不斷發生衝突，最終於6月中旬對簿公堂。如今由海鮮粥專賣業者進駐，未營業就引負評，已成自帶話題的知名店面。



回到原文

更多鏡報報導

法乳業龍頭Picot奶粉含「仙人掌桿菌」！向台灣等18國召回 受影響批次曝

他讓我不再孤單！人妻迷戀AI男友 尪塞萬元求退坑仍無效

YTR召8千人砸3600萬買彩券「集體作夢」 開獎結果出爐

妻與小王上摩鐵翻滾！人夫求償100萬敗訴 南院法官萬字文：配偶權是封建遺毒