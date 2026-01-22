樋口飯糰舊址再掀風波！海產粥「未開遭刷負評」 業者回應了

高雄鼓山區青海路上「樋口飯糰」去年因租金爭議，與房東爆發嚴重衝突，導致老闆受傷，事件曝光引起網友撻伐。然而，近期樋口飯糰舊址由海產粥專賣店接手，不過店面尚未開幕，Google評論就被刷滿一星負評。

「樋口飯糰」去年因租金爭議，與房東爆發嚴重衝突，導致老闆受傷。（圖／翻攝自店家臉書）

該店面位於高雄鼓山區青海路，過去樋口飯糰夫妻承租一樓店面月租金為19800元，直到去年七月底樋口夫妻搬離後，邵姓女房東隨即在《五九一房屋交易網》刊登招租訊息，出租範圍同樣為一樓，月租金開價30000元，相較先前租金漲幅達51%，附兩台獨立冷氣機及兩台循環電風扇。

據了解，新進駐的海產粥專賣店由三名好友合夥創業，青海路門市為該品牌首間店面。業者透露，起初看店面時並不知道會「附贈恩恩怨怨」，經詢問左鄰右舍才明白先前發生的糾紛經過。業者表示，邵姓女房東在簽約前就有坦承曾因失控而鬧上新聞版面，經過背景調查後，認為雙方彼此都有責任，是合約認知及溝通不良所導致，加上地點與租金符合需求，最終仍決定承租。

邵姓女房東在簽約前就有坦承曾因失控而鬧上新聞版面。（圖／中天新聞）

然而店面裝潢還在收尾階段，就有網友在Google留下一星評論，除了「房東會摔花盆喔」的提醒，還有人留言「新房客租到撞到」、「想到上門消費的錢會進房東口袋就不想吃」等負評。對此，海產粥專賣店老闆高情商回應，「謝謝您的提醒，我們有做過背景調查，雙方彼此都有責任，合約上認知以及溝通不良導致，目前已經釐清，再次謝謝您的告知」。

新進駐的海產粥專賣店由三名好友合夥創業。（圖／翻攝自threads）

回顧整起事件，去年4月18日邵姓女房東與樋口飯糰夫妻因租約問題發生爭執，邵女當時爆氣高舉盆栽砸店，導致日籍老闆樋口先生受傷，影片曝光後引起網友撻伐。邵女事後表示，樋口夫妻透過仲介承租，一樓店面租金19800元，五樓兩房15200元，總共35000元，後來發現低於同區域店面行情，曾一度後悔想收回房子，但仍決定遵守合約至到期日。

然而衝突並未就此平息，邵女不滿樋口夫妻對外放話被驅趕、裝可憐賣慘，害她被網友攻擊而撕不下「惡房東」標籤。同年5月6日邵女以檢查電壓為由，找來技師試圖搬走冰箱，雙方再次爆發口角，邵女拉高分貝嗆日籍夫妻「若發生火災別燒死在這」。雙方最終於6月中上法院互相提告對簿公堂。

