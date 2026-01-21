樋口飯糰舊址改賣粥 未開幕先被刷1星負評

樋口飯糰舊址新租客是一間海產粥專賣店。（圖／東森新聞）





位在高雄的日本飯糰店，去年因為和房東發生租金爭議，多次登上媒體版面，7月搬走之後，房東漲價招租，新租客是一間海產粥專賣店。沒想到店面才剛裝潢好，開幕日期都還沒訂出來，Google評論就被刷一星負評，網友表達對房東的不滿。不過對此海產粥業者表示，承租前有先和房東談好，釐清飯糰事件始末，目前配合下來也沒有遇到問題。

裝潢還在收尾，嶄新的招牌剛掛上去，這間海產粥才設好地標，因為跟之前飯糰事件同一個地點，因此還沒開幕就被刷一星負評。有網友留言「房東會摔花盆」，還有人說「房東會擅自闖門」，甚至還批「新房客租到撞到」，所有評論幾乎都是一顆星，店都還沒開已經迎來負評。

附近民眾：「好吃就好吃，這是兩件事情。」

附近民眾：「因為我覺得這是之前他們跟房東的糾紛，如果因為這樣子，就不給新來的店家一個機會的話，我覺得這樣也不合理吧。」

去年4月，邵姓房東和日本樋口夫婦爆發租金爭議，雙方互告。屢次登上媒體版面。後續飯糰店搬離，店面火速出租，3個好朋友一起創業，開海產粥專賣店，起初看店面時不知道飯糰店風波，後來才和左鄰右舍打聽。

海產粥專賣店老闆Kevin：「因為我們現在店還沒開，所以也不太在意啦，其實我們跟旁邊的隔壁店家都有詢問過，其實房東人都不錯啦，我們這樣配合下來，其實都沒有什麼太大的問題。」

當時飯糰店以19800元承租一樓店面，海產粥業者和房東詳談後，租金大約落在3萬左右。業者坦言，有想過先前的飯糰風波會造成負面影響，不過因為店面符合需求，還是決定租下。

海產粥專賣店老闆Kevin：「其實不貴啦，以這個地區來講，房東租的是價錢算滿合理的。」

在地房仲莊宗穎：「我覺得應該是以他現在出租以3萬塊來講，是算合理的一個租金行情，基本上青海商圈都還是有他的效益在。」

業者計畫在農曆年前開幕，對於網路上的惡意評論採取正面回應的態度。海產粥店進駐飯糰店舊址，還沒開幕已經引起關注。

