樋口飯糰…斷孽緣女房東！舊址改賣粥「未開幕遭刷1星負評」業者回應了

記者簡榮良、朱韋達／高雄報導

自帶新聞話題的店面，有人接手了！去年4月中在高雄鼓山區開設日式飯糰店的樋口夫妻，因為房租問題與59歲邵姓女房東爆發砸店摔花盆糾紛，影片瘋傳，邵女不滿被貼上「惡房東」標籤，多次上門刁難，逼得飯糰店搬離，並一次拓展2家店，雙方也正式對簿公堂。如今舊址青海路1樓店面開始裝修，新租客以每月3萬元租金入主賣海產粥，但地獄開局，開幕日期還沒訂，Google評論就慘遭刷一星負評；對此，業者表示，簽約前都有先了解狀況，目前與房東配合下來也沒有遇到問題。

樋口夫妻與房東鬧上新聞版面的青海路1樓店面開始裝修，新租客以每月3萬元租金入主賣海產粥，但地獄開局，開幕日期還沒訂，Google評論就慘遭刷一星負評。（圖／資料照）

裝潢還在收尾，掛上嶄新海產粥招牌，來不及迎接新氣象，卻因承接樋口飯糰舊店面，掃到颱風尾，未開幕Google評論就慘遭刷一星負評，網友留言：「房東會摔花盆」、「新房客租到撞到」、「想到上門消費的錢會進房東口袋就不想吃」。對此，海產粥專賣店老闆Kevin高情商留言回應：「謝謝您的提醒，我們有做過背景調查，雙方彼此都有責任，合約上認知以及溝通不良導致，目前已經釐清，再次謝謝您的告知」。Kevin也出面受訪，表示女房東一開始就有坦承自己曾失控鬧上新聞版面，簽約前都有先了解狀況，目前與房東配合下來也沒有遇到問題。

海產粥專賣店老闆Kevin出面受訪，表示簽約前都有先了解狀況，目前與房東配合下來也沒有遇到問題。（圖／翻攝畫面）

裝潢還在收尾，掛上嶄新海產粥招牌，沒迎接新氣象，卻因承接了樋口飯糰舊店面，掃到颱風尾。（圖／翻攝畫面）

事實上，邵姓女房東在樋口飯糰搬離後，就高掛紅字條寫著「租店面」，並且同步在《591房屋交易網》PO出招租訊息，封面照使用的是新聞畫面，內部照則是淨空後拍的，格局沒變。出租範圍1樓，使用坪數15坪，月租金開出3萬元，換算單坪租金為1918元，附2台獨立冷氣機加2台循環電風扇，並強調冷氣機已請清潔冷氣公司清潔完畢。若與當初樋口夫妻1樓店面租金1萬9800元相比，現漲51%。

據悉，租下店面的業者是3個好朋友一起創業，起初看店面不知道「會附贈恩恩怨怨」，詢問左鄰右舍才明白事件棘手；不過，地點與租金符合需求，還是決定租下，沒想到負面聲浪來得又快又急。

邵姓女房東爆氣高舉盆栽砸店，導致日籍老闆樋口先生受傷，畫面曝光後引起網友撻伐。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事件，日籍「樋口飯糰」夫妻在高雄鼓山區青海路開設日式飯糰店，去年4月18日與邵姓女房東因租約起爭議，邵女爆氣高舉盆栽砸店，導致日籍老闆樋口先生受傷，畫面曝光後引起網友撻伐；邵女表示，樋口夫妻透過仲介找上她，一樓店面租金1萬9800元，五樓兩房1萬5200元，總共3萬5000元，後來知道低於同區域店面平均租金，3萬5000元到6萬元的行情，一度後悔想把房子收回，但礙於合約作罷，表示會遵守合約一直到租約到期，沒有媒體報導的月租4萬，更沒說一口氣要漲到8萬。

女房東不滿樋口夫妻得了便宜還賣乖，一直對外放話被驅趕、裝可憐賣慘，害她連日被網友攻擊，誰還她公道？（圖／記者洪正達攝影)

本以為戰火就此平息，但邵女不滿樋口夫妻得了便宜還賣乖，一直對外放話被驅趕、裝可憐賣慘，害她連日被網友攻擊，誰還她公道？撕不下「惡房東」標籤，半個月後又結新仇，於5月6日以檢查電壓為由，找來技師試圖搬走冰箱，雙方再次爆發口角衝突，邵女拉高分貝嗆日籍夫妻：若發生火災別燒死在這！

接著，6月16日晚間21時許，這對冤家又現身馬路大叫救命，這回是女房東上門收租金，租客要搬了，要求從押金扣租金只繳4000元，但女房東要求不只繳租金，也要因為提前解約沒收2個月違約金，雙方在樓梯間推擠差點摔死，6月18日、19日雙方上法院互相提告、對簿公堂。海產粥業者入主自帶新聞話題的店面，是好是壞？內心恐怕憂喜摻半。

未開幕Google評論就慘遭刷一星負評，網友留言：「房東會摔花盆」、「新房客租到撞到」、「想到上門消費的錢會進房東口袋就不想吃」。（圖／翻攝畫面）

