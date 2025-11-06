樑子結得深 川普再轟南非「不配名列G20」

美國總統川普再次出言嘲諷南非「不夠格名列G20」，而他也不會出席11月底在約翰尼斯堡舉行的G20高峰會。

美國總統川普5日再次出言攻擊南非，稱南非根本不配在二十國集團當中，而且，他也根本沒興趣，出席並重申他不會出席11月22日到23日，在南非「約翰尼斯堡」舉行的二十國集團領袖高峰會。

南非政府因為2023年12月，向國際法院起訴以色列在加薩地帶實施種族滅絕，而得罪美國。今年以來，兩國關係一直緊張，川普政府先是以南非對白人「種族歧視」為理由，切斷對南非的援助，之後又驅逐了對川普發表批評言論的南非駐美大使。

廣告 廣告

南非國際關係與合作部長「拉莫拉」曾表示，他不會猜測川普決定不到南非參加二十國集團高峰會的原因，也相信這次高峰會依然能夠取得很好的成果。

而雖然川普不會出席二十國集團高峰會，但他仍指派了美國副總統范斯，出席這次會議。