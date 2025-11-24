樓上丟衣物散落路面又砸車！警出動雲梯車入內查看真相曝光

高雄街頭突然有衣服、雜物從天而降，散落一地還砸到路邊車輛。（圖／TVBS）

高雄市一棟大樓發生離奇的高空墜物事件，兩名女性室友因爭吵導致一方將對方物品從窗戶丟出，造成路邊兩輛車輛受損。事發於24日下午，位於覺民路的一棟大樓，物品包括衣物、收納箱、電風扇及麥克風等雜物散落街頭。當事人在意識到闖下大禍後立即逃離現場，警方不得不出動雲梯車進入屋內調查，最終依公共危險罪嫌通知兩人到案說明，並通報為家暴案件。

高雄街頭突然有衣服、雜物從天而降，散落一地還砸到路邊車輛。（圖／TVBS）

這起高空墜物事件引起周邊居民的關注。根據目擊民眾表示，涉事者是居住在大樓五樓的租客，因口角爭執而將物品丟下樓，這些物品不幸砸中路邊停放的車輛，發出巨大聲響才驚動附近民眾報警。經調查，事件主角是同住的曾姓與高姓女子，在爭吵過程中，曾姓女子一時怒火攻心，將高姓女子的物品從窗外丟出。

廣告 廣告

警方接獲報案後迅速趕到現場，但敲門無人應答，為了確認屋內狀況，警方決定出動雲梯車從窗戶進入屋內察看。目擊民眾描述，當警察到達時，屋內人員拒絕開門，最終警方只能透過雲梯車直接從窗戶進入。

大樓窗戶丟出雜物、警方敲門沒人應門，只好調雲梯車入內查看。（圖／TVBS）

三民二警分局覺民所長蘇宇炫表示，警方調閱監視器畫面後發現，兩名女子在事發後意識到問題嚴重性，隨即從巷子偷偷離開現場。雖然被砸中的車主不願追究，且所幸沒有路人受傷，但警方仍依刑法公共危險罪嫌通知兩人到案說明，並依職權通報為家暴案件處理。

知道闖禍兩女急下樓落跑，雖然被砸車主暫不願追究，但警方要依公共危險傳喚說明。（圖／TVBS）

事件發生半天後，兩名女子似乎仍不敢返回住處。為避免散落物品影響交通，附近熱心民眾主動協助將物品收集至騎樓，而這場因一時衝動引發的爭吵，最終導致當事人有家難歸的窘境。

更多 TVBS 報導

男餐廳喝高粱後開車 撞祖孫肇逃遭民眾合力圍堵

逢甲商圈招牌突倒塌！差點砸中消防員 碩二生受困倉皇逃命

自行車選手緊扶汽車前進！ 台東公路賽爆爭議 協會回應了

毒駕男遭唾液快篩揪出！「邊開車邊滑手機」被攔查 車內藏K他命

