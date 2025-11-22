樓上房客嫌太吵檢舉 台南小吃店老闆嗆「上下班注意安全」慘了
〔記者王捷／台南報導〕范姓男子經營小吃店，因收攤音量問題與樓上鄰居結怨，在店內飆罵鄰居「陰溝老鼠」，還恐嚇上下班要注意安全，被依恐嚇危害安全罪簡易判處罰金3000元，緩刑2年。
范男與陳姓女子、呂姓男子曾同住台南某路同1棟出租房，他租1樓做小吃店，陳女與呂男住在2樓。陳女與呂男向房東反映收攤時音量過大，雙方因此結下嫌隙。今年2月間，范男在一樓店內當著不特定客人，大聲飆罵呂男是「狗東西」、「陰溝裡的老鼠」，並對陳女放話「上下班要注意安全」，還嗆聲「惹到不該惹的人」。
檢方認為，范男的行為不只貶損呂男名譽，也足以讓兩名鄰居心生害怕，依恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪將他起訴。台南地院審理時，范男在法庭上自白犯行，法官並更正起訴書原載「使陳女、呂男2人心生畏」，改認實際是使陳女心生畏懼，犯罪事實仍可成立。
法院依證人證述、診斷證明、對話紀錄等資料，認定范男為表達不滿，在時間接近的一次衝突中，同時對呂男辱罵、對陳女恐嚇，觸犯公然侮辱與恐嚇危害安全兩罪，屬想像競合的一罪；至於公然侮辱部分因須告訴乃論，呂男事後撤回告訴，法院不再另為不受理判決，但仍視為同一事件一併審酌。
法官審酌范男犯後坦承犯行，已與兩名告訴人調解，最近5年內也沒有因故意犯罪被判有期徒刑以上刑，認為他是一時失慮觸法，經偵審過程應知警惕，最後判他罰金3000元、得以日額1000元易服勞役，同時宣告緩刑2年。
