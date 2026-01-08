樓上的熟食店：飲食、閱讀、關於飲食的閱讀，與閱讀時的飲食

作者／德懷特．賈納 Dwight Garner出版社／二十張文化

《紐約時報》備受敬愛的書評人德懷特．賈納端出了融合書籍與美食的作品。這本書是他一生沉迷閱讀、飲食以及兩者各式結合之產物，既是一部迷人且情感豐沛的回憶錄，也是只有賈納才能寫出的作品。他記錄了一整天不同時段──早餐、午餐、購物採買、偶爾的午睡、小酌與晚餐──浮現於思緒的作家名句、箴言，以及自己的人生片段。

透過他對這兩大人生樂事的長年迷戀，我們見到了紙頁與餐盤後的那個男人，賈納熱切渴望且永不滿足的形象逐漸顯現。他以溫柔幽默的筆觸，描繪了他在西維吉尼亞州與佛羅里達州那不勒斯（Naples）度過的那段充滿美乃滋的童年時光（還有他父親最拿手的酸黃瓜花生醬三明治），也寫到了令自己大開眼界的、來自美食世家的廚師妻子（「克莉小時候經常把吃剩的田雞腿帶去學校當午餐」），以及珍視的文字與料理。

這是一本值得細細品味、文火慢燉的作品，雖然很可能只會讀者胃口大開，激發人想吃得更多的無窮欲望。