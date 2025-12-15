樓梯滿垃圾.雜物比人高 「全台最髒國宅」引熱議

台北市 / 綜合報導

國宅是許多民眾的福祉，不過台北的一處國宅被封為是「全台最髒的國宅」。

日前有一位民眾分享照片，畫面中的地方就位在台北市，不僅樓梯間髒亂堆滿了垃圾，就連國宅內部的走廊，家家戶戶前都放滿比人還高的雜物，不僅環境髒亂還引發了公安疑慮，照片曝光後引發大批網友討論，也建議原PO可以進行檢舉。

