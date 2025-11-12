樓梯間都泡水！鳳凰颱風豪雨襲宜蘭 煙波大飯店地下停車場被淹沒

記者楊忠翰／宜蘭報導

煙波大飯店地下停車場被豪雨淹沒。（圖／翻攝自Threads @rabbitbee99）

鳳凰颱風暴風圈稍早已觸陸，中央氣象署持續發布颱風警報，過去3小時颱風強度稍微減弱，而且暴風圈已縮小，警戒範圍從10縣市減為8縣市，雲林縣及澎湖縣已脫離警戒範圍，預計今晚出海，過程中將會變成熱帶性低氣壓；不過，颱風帶來的豪雨襲擊宜蘭縣，造成煙波大飯店地下停車場淹水，損失慘重。

根據網友在《Threads》發文顯示，煙波大飯店的地下1樓及2樓，經過一夜大雨後，地下1樓已成汪洋一片，車輛全部泡在混濁的泥水之中，地下2樓更是整層樓被淹沒，連樓梯間都泡在水裡，宛如災難電影一般。

該名網友表示，今天清晨6時許，宜蘭持續下著大雨，她問飯店人員能否提早退房，對方則說市區都在封路，她只是想直接回家，飯店人員再三保證車子不會被淹到，開出去反而會拋錨，她才決定等雨停，沒想到會變成這樣，20多部車全部泡在水裡，誰來賠她的車啦！

