一樓淹水「阿嬤腳無力」 正義哥涉水現身助脫困

記者游濤、李昇峰／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉昨（11）日也傳出嚴重積水災情，其中一戶人家還有行動不便的高齡阿嬤，來不及爬上二樓受困，沒想到這時卻出現一群帶著泳圈的正義哥，合力將阿嬤抬上二樓脫困，讓網友直呼感動。

宜蘭街道一群年輕人上半身打赤膊拿著游泳圈出門。（圖／翻攝自Threads @0423markˍ）

整個街道淹成一片汪洋，鏡頭一轉，一群年輕人竟然上半身打赤膊還拿著游泳圈出門，仔細一看後面還有被他們拖著的朋友，原來這群人是來宜蘭冬山鄉旅遊的遊客，11號晚間正巧碰上淹水，只好出動泳圈拯救被困的朋友，沒想到這一出發卻成了英雄。

壯漢們協助腿腳不方便的阿嬤脫困。（圖／翻攝自Threads @0423markˍ）

四五個壯漢合力將阿嬤抬上二樓，因為這時一樓已經大淹水，阿嬤卻因為腿腳沒力來不及走上二樓，幸好碰到這群年輕人經過出手相救，而阿嬤的家人事後也現身留言道謝，並表示因為他們自家也淹水，根本來不及趕到阿嬤家幫忙。幸好有這群正義哥協助，整個暖心過程讓大批網友直呼感動，同時也不忘提醒他們，淹水可能含有許多髒污細菌，就怕他們熱心之餘意外受了傷。

