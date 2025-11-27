「樓著火了，我抱著Baby，救救我們」 香港大火菲傭求救電話曝

香港大埔宏福苑昨天（11/26）發生大火，截至今天中午尚未完全撲滅。路透社



香港大埔宏福苑火災從昨天（11/26）下午燒到今午仍未完全撲滅，目前已知44死，279人失聯。媒體曝光一通住在起火大樓中的菲傭打給朋友的求救電話，她一開始哽咽，後來抽咽哭喊：「我們的樓著火了……我抱著一個Baby……請救救我們」。

《南華早報》報導，一名在菲律賓社區頗有名氣的社媒網紅，發布了這段音檔，並指打這通電話的菲傭負責照顧一名3個月大的嬰兒，火災時打電話向朋友求救。

香港大埔宏福苑昨天（11/26）發生大火，居民在臨時安置處用餐。路透社

根據《南早》，這名菲傭在電話中哭喊：「我們的樓著火了……我們被困在房間裡……我抱著Baby……請救救我們」。報導稱這名菲傭最後幸運獲救。

香港大埔宏福苑昨天（11/26）發生大火，居民在臨時安置處過夜。路透社

香港大埔宏福苑昨天（11/26）發生大火，居民在臨時避難處過夜。路透社

