標價爭議延燒！網控哈密瓜一顆3465元 全聯澄清「不實資訊」：將全面改電子價卡

有網友在全聯發現貼著「日本青森土岐蘋果」標籤的哈密瓜。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

全聯福利中心近日遭部分網友控訴「標價」問題，包括折價後比原價還貴、架上標價與結帳價格不同等等，更有人稱哈密瓜上貼著「日本青森土岐蘋果」標籤，一顆還要價3465元，引發熱議。對此，全聯昨（24）日聲明回應，針對價格標示問題，未來全門市會逐步全面更改為電子價卡，讓價格調整能更準確無誤。

有位民眾23日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，他到全聯內湖IKEA店逛逛，竟發現有顆哈密瓜上貼了「日本青森土岐蘋果」的標籤，一顆還賣3465元，讓他忍不住直呼「這哈密瓜應該是鑲了黃金蘋果」。

廣告 廣告

照片曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「這是日幣還是台幣阿？」、「青森蘋果-哈密瓜風味」、「應該是搞錯標了」、「你抱去結帳看看是不是這金額」、「這家店我去過，他旁邊有機器可以自己按數量跟商品自己貼的耶，是不是有客人惡作劇，這個會被調監控追究損害名譽，右上角的99疑似就是數量，一顆35元剛好一顆蘋果的錢」。

對此，全聯發出聲明回應，全聯一直以來都希望提供具競爭力的優惠價格給顧客，創造顧客、供應商、通路都能三贏的消費經驗。但針對價格標示管理，全聯已深切檢討標價相關流程，由於頻繁的查價、降價，同時造成門市同仁執行替換價卡的困難，進而導致消費者誤解，原本盡力提供優惠價的美意也大打折扣，針對這點全聯深感抱歉。

全聯表示，已聽到消費者的聲音，未來將持續提供優惠價格，但會提出便於門市同仁執行的標示作業，不但讓同仁更省力化作業，也讓消費者能更安心選購，並允諾長期投資設備道具，全門市將逐步全面更改為電子價卡，讓價格調整能更準確無誤，守護安心、便宜、便利的品牌核心價值。

全聯指出，近期網路上也發現有人刻意製造錯誤標示、散布不實資訊或影響秩序的惡意行為，公司將嚴正以對，11月23日發現消費者在自助貼標區惡意輸入錯誤品名及價格，並將不符的標籤貼於蔬果商品上，拍照上傳社群造成外界誤解。針對蓄意操作、影響其他消費者權益或損及公司名譽之行為，全聯亦不排除依法追究責任，必要時採取相應法律行動，呼籲民眾切勿因一時惡作劇而須承擔相關法律後果。

全聯強調，全聯是台灣本土企業，土生土長、在地經營，再次謝謝顧客的支持與反饋，全聯從不放棄提供美好生活，未來也將持續努力改進，成為台灣民眾日常生活的最強後盾。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好

血腸「結帳貴40元」疑宰客！韓YTR怒轟：再也不去 廣藏市場遭炎上

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開