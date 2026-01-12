標普上週五創收盤新高 台股開盤上漲183點

▲台北股市今（12）日開盤上漲183.74點，來到30472.7點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 在博通與其他晶片股帶動下，美股四大指數上週五（9日）全數走高，其中標普500指數再創歷史收盤新高，帶動台北股市今（12）日開盤上漲183.74點，來到30472.7點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.05點、來到280.9點。今日開盤量大強勢個股：國碩、菱生、可寧衛*、元晶、日月光投控，開盤量大弱勢個股：和成、彩晶、矽力*-KY、漢翔、凌巨。

權值股多數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到1700元，早盤一度衝至1705元，鴻海開盤上漲2.5元、來到233元，台達電開盤上漲25元、來到1040元。

美國勞工部報告顯示，12月就業成長放緩幅度超乎預期，不過失業率降至4.4%，顯示勞動市場並未出現快速惡化。

此外，在美股第四季財報季來臨前，華爾街整體估值仍偏高。根據LSEG數據，標普500指數目前本益比約為22倍，雖低於11月的23倍，但仍高於五年平均的19倍。反映市場近期轉向過去表現落後的股票，標普500價值型指數2026年迄今已上漲約3%，優於成長型指數的1%漲幅。

此外，美國最高法院表示周五不會就川普關稅措施的合法性作出裁決，使原本預期將有結果的投資人持續等待進一步明朗。

美股四大指數上週五全數走高，道瓊指數上漲237.96點或0.48%，收49504.07點，那斯達克指數上漲222.86點或 0.95%，收23702.88點，標普500指數上漲44.82點或0.65%，收6966.28點，費半指數上漲211.05 點或2.84%，收7647.15點。

科技五天王全數走高，Meta上漲1.08%，蘋果上漲0.13%，Alphabet上漲0.96%，微軟上漲0.24%，亞馬遜上漲0.43%。半導體股多數走高，輝達下跌0.095%，博通上漲3.79%，美光大漲5.53%，高通下跌2.25%，應用材料大漲6.94%，德儀上漲0.99%，AMD下跌0.74%。

台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲1.77%，日月光ADR上漲1.79%，聯電ADR上漲3.17%，中華電信ADR下跌1.20%。

