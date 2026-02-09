標普估中國房地產今年持續低迷 跌幅恐超預期

（中央社北京9日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC今天報導，標普全球評級（S&P Global Ratings）預估，中國房地產今年將持續低迷，跌幅將比先前預期的還要嚴重。

標普全球評級昨天表示，中國今年一手房市場銷售量可能年減10%至14%，大於該公司去年10月針對2026年所預測的5%至8%跌幅。

根據CNBC，標普全球評級指出，中國主要城市房價去年第4季進一步下跌，特別令人感到憂心。

標普分析師提及，中國一手房供過於求，房市復甦仍遙不可及，今年房價可能因供應過剩壓力而再跌2%至4%，與去年跌幅相近。

分析師在報告中表示：「這波下行趨勢已根深蒂固，唯有政府有能力消化過剩庫存。」（編譯：陳正健）1150209