標普估台灣明年 GDP 成長2.4%

中華信評昨（16）日公布2026信用展望指出，人工智慧（AI）熱潮仍為台灣經濟成長率提供支撐，但同時亦加劇集中性風險。

中華信評表示，AI基礎設施投資成長趨緩及全球貿易不確定性將抑制明年出口與投資成長，民間消費與投資應無法抵銷，使強勁的成長率難以維持。根據母公司標普預估今年台灣GDP成長率達6.7%，較先前的3.3％大幅上修，估明年降至2.4%。

中華信評指出，2026年各產業成長前景仍分化，其中以化學品、鋼鐵等大宗商品產業表現最為落後；AI需求可推升台灣科技公司營收，關稅及中國大陸疲軟的民間消費和積弱的不動產市場使大宗商品企業的獲利復甦受阻。此外，估台幣持續升值趨勢，明年底為31元、2027年為30.8元。

廣告 廣告

值得注意的是，金融服務評等日漸顯著朝負向淨評等趨勢，反映併購活動增加所帶來的金融不確定性。此外，淨評等趨勢亦反映一家具官股背景金控集團持續轉弱的營運狀況。

【看原文連結】

更多udn報導

長菜花？男大生下體冒出一整排小白點 醫喊免驚曝1事

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

全家上架1款聯名鮮食「限時1元」 老饕大讚：香氣十足

百年巨乳史「天乳運動」震撼史冊！艾怡良隆胸討好金主