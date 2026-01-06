標普全球點名奧丁丁 拆解穩定幣結算的三大關鍵

圖中紅色外套奧丁丁創辦人王俊凱。 圖: 奧丁丁／提供

[Newtalk新聞] 根據 Visa Onchain Analytics，2025 年穩定幣交易量已突破 11 兆美元，創下歷史新高；各國監管機構正積極為穩定幣設計框架，從歐洲的 MiCA，到美國 GENIUS Act 與亞洲各地虛擬資產監管機制，共同朝同個方向前進：將穩定幣納入支付與結算網絡。穩定幣結算兼具高效率與低費用，在部分場景下，穩定幣結算的成本可望壓低到傳統費用的 1/10，甚至更低。

在這樣環境下，對於尋求金流升級的企業，如何採用穩定幣，並確保能在全球市場穩定、合規、長期運作成為關注焦點。若將營運建立在未受監管、或缺乏法幣連接能力的服務之上，一旦監管收緊或合作銀行抽離，將面臨難以承受的營運中斷風險。在這個階段，作為服務供應商，單純的技術優勢已不再是護城河，穩定幣架構的合規性，以及與現有系統的連接能力成為真正的分水嶺。

2025 年第 4 季，全球權威分析機構標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 針對奧丁丁旗下的支付解決方案 OwlPay 發布研究報告「Coverage Initiation: OwlPay eyes a piece of the US stablecoin boom」，標普全球將成功的穩定幣基礎架構拆解為三個核心面向，包含：全球合規版圖、生態圈位置、以及靈活的產品結構。合規版圖決定這套基礎設施在哪些市場可以長期、合法地運作；生態圈位置反映它與卡片組織、匯款網絡、區塊鏈協議與商務平台之間的連結程度；產品結構則關乎能否同時支撐不同結算場景。

在這個脈絡下，OwlPay 被標普全球視為代表案例之一：它不僅建立合規基礎，可在美國 36 州合規營運（目前實際營運範圍已擴大至 40 州）、接上既有金融網絡，逐步形成一個垂直支付生態圈。這個生態圈橫跨多種節點，從發卡組織（Visa）、全球匯款網絡（MoneyGram）、區塊鏈協議（Stellar），到實際商務應用（Shopify），逐步將穩定幣擴散到真實商業場景。

這也讓 OwlPay 的產品結構有了清楚定位：底層以結算與合規引擎承接穩定幣與法幣的轉換，中層以錢包作為資金管理工具，處理資產配置與風控，前端則透過商戶收款與結帳方案，讓企業可以在不改變原有工作流程的情況下，增列穩定幣作為新結算路徑。

在這條競爭賽道上，市場參與者也逐漸向彼此靠攏：Stripe（透過收購 Bridge）憑藉其龐大的開發者生態與商戶網絡，專注於讓穩定幣成為既有支付能力的強化延伸；BVNK 則深耕於 B2B 領域，專精於企業級大額資金流動解決方案；Zero Hash 則聚焦於 B2B「crypto as a service」服務，提供受監管的 API，支援法幣—穩定幣轉換、託管與轉帳等功能。在這之中，OwlPay 被 S&P 歸類為兼具合規、強大合作網絡與多元產品結構的基礎建設供應商，其優勢在於「企業直接整合＋商戶即用」的雙軌策略，讓同一套基礎架構既可服務需要深度 API 整合的大型企業場景，又能支援中小商戶快速採用。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「過去從 SWIFT 到第三方支付，金流基礎建設多半是單點服務，企業要承接跨境金流，往往得同時對接多家供應商，效率與風險都難以優化。如今穩定幣與代幣化結算正重新改寫金流結算層規則，我們從頭設計這條金流路徑，讓收款、換匯、清算到出金，都能在同一套合規的流程與基礎架構中一次完成。」

S&P Global Market Intelligence 旗下特許金融分析師 (CFA) Sampath Sharma Nariyanuri在報告中總結提到，多數競爭對手往往偏向開發者導向的 API 平台，或純商戶導向的工具型產品，OwlPay 則相對少見地同時推進這兩條路線。在相對短的時間內，公司一方面強化了在美國的合規版圖，另一方面也建立起涵蓋 Visa、MoneyGram、Stellar 與 Shopify 在內的合作生態。隨著穩定幣從利基加密應用走向主流商業場景，OwlPay 可望在擴張基礎建設、深化垂直場景的過程中穩健成長；同時，其技術堆疊、全球執照組合與合作網絡，也讓它成為傳統支付巨頭若要快速切入穩定幣軌道時，具吸引力的併購標的。

從產業視角來看，奧丁丁解讀：穩定幣基礎建設已經被主流機構視為一個成熟的賽道，下一階段的競爭，將不再只是誰跑得更快，而是誰能為客戶提供最低的「相容成本」，有效地將傳統金融與數位資產銜接起來，幫助客戶更好配置資本，提升營運動能。

高度保守的基金公司打開加密大門 Vanguard 的妥協，說明了什麼？

全球第二大資金管理機構先鋒集團 (Vanguard)，手握 11 兆美元資產，全球超過 5,000 萬名投資人，長期以來以低成本指數化投資聞名，一向對虛擬貨幣抱持高度保守立場。

然而，這座堡壘正在鬆動。一方面，Vanguard 透過旗下被動指數型基金部位，已成為比特幣資產公司 Strategy（原 MicroStrategy）的最大機構股東之一，持股接近 2,000 萬股、約占 7.4% 。另一方面，最新動向顯示，Vanguard 已在其美國券商平台開放客戶買賣部分經監管核准的虛擬資產 ETF 與基金，包括比特幣、以太幣、XRP、Solana 等標的，對虛擬貨幣態度大幅轉向。

對整個區塊鏈與數位資產生態而言，Vanguard 轉向的象徵意義遠大於短線價格波動。當高度保守的傳統金融機構，開始接納虛擬資產，代表主流金融意識到代幣化資產、鏈上結算與 T 0／近即時清算，將在未來的資本市場與基金運作裡扮演關鍵角色。

然而也需注意Vanguard 開放的前提是「受監管的 ETF 」，排除槓桿產品與迷因幣等高度投機標的，傳統機構願意打開大門，但前提是資產必須在受監管、可控的結構中。

奧丁丁表示，未來能站上檯面、與這類機構合作的穩定幣、錢包與支付服務商，勢必得在反洗錢、客戶背景審查、鏈上監控、資本適足與營運韌性上，接近甚至對齊傳統大型金融機構的標準。Vanguard 的轉向，並不是替整個虛擬資產世界背書，而是為那些積極打造「真正金融基礎建設」的市場參與者，拉開了更大的國際舞台，這也意味著，能留在台上的人會更少。

