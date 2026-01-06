標普全球點名奧丁丁 拆解穩定幣結算的三大關鍵
[Newtalk新聞] 根據 Visa Onchain Analytics，2025 年穩定幣交易量已突破 11 兆美元，創下歷史新高；各國監管機構正積極為穩定幣設計框架，從歐洲的 MiCA，到美國 GENIUS Act 與亞洲各地虛擬資產監管機制，共同朝同個方向前進：將穩定幣納入支付與結算網絡。穩定幣結算兼具高效率與低費用，在部分場景下，穩定幣結算的成本可望壓低到傳統費用的 1/10，甚至更低。
在這樣環境下，對於尋求金流升級的企業，如何採用穩定幣，並確保能在全球市場穩定、合規、長期運作成為關注焦點。若將營運建立在未受監管、或缺乏法幣連接能力的服務之上，一旦監管收緊或合作銀行抽離，將面臨難以承受的營運中斷風險。在這個階段，作為服務供應商，單純的技術優勢已不再是護城河，穩定幣架構的合規性，以及與現有系統的連接能力成為真正的分水嶺。
2025 年第 4 季，全球權威分析機構標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 針對奧丁丁旗下的支付解決方案 OwlPay 發布研究報告「Coverage Initiation: OwlPay eyes a piece of the US stablecoin boom」，標普全球將成功的穩定幣基礎架構拆解為三個核心面向，包含：全球合規版圖、生態圈位置、以及靈活的產品結構。合規版圖決定這套基礎設施在哪些市場可以長期、合法地運作；生態圈位置反映它與卡片組織、匯款網絡、區塊鏈協議與商務平台之間的連結程度；產品結構則關乎能否同時支撐不同結算場景。
在這個脈絡下，OwlPay 被標普全球視為代表案例之一：它不僅建立合規基礎，可在美國 36 州合規營運（目前實際營運範圍已擴大至 40 州）、接上既有金融網絡，逐步形成一個垂直支付生態圈。這個生態圈橫跨多種節點，從發卡組織（Visa）、全球匯款網絡（MoneyGram）、區塊鏈協議（Stellar），到實際商務應用（Shopify），逐步將穩定幣擴散到真實商業場景。
這也讓 OwlPay 的產品結構有了清楚定位：底層以結算與合規引擎承接穩定幣與法幣的轉換，中層以錢包作為資金管理工具，處理資產配置與風控，前端則透過商戶收款與結帳方案，讓企業可以在不改變原有工作流程的情況下，增列穩定幣作為新結算路徑。
在這條競爭賽道上，市場參與者也逐漸向彼此靠攏：Stripe（透過收購 Bridge）憑藉其龐大的開發者生態與商戶網絡，專注於讓穩定幣成為既有支付能力的強化延伸；BVNK 則深耕於 B2B 領域，專精於企業級大額資金流動解決方案；Zero Hash 則聚焦於 B2B「crypto as a service」服務，提供受監管的 API，支援法幣—穩定幣轉換、託管與轉帳等功能。在這之中，OwlPay 被 S&P 歸類為兼具合規、強大合作網絡與多元產品結構的基礎建設供應商，其優勢在於「企業直接整合＋商戶即用」的雙軌策略，讓同一套基礎架構既可服務需要深度 API 整合的大型企業場景，又能支援中小商戶快速採用。
奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「過去從 SWIFT 到第三方支付，金流基礎建設多半是單點服務，企業要承接跨境金流，往往得同時對接多家供應商，效率與風險都難以優化。如今穩定幣與代幣化結算正重新改寫金流結算層規則，我們從頭設計這條金流路徑，讓收款、換匯、清算到出金，都能在同一套合規的流程與基礎架構中一次完成。」
S&P Global Market Intelligence 旗下特許金融分析師 (CFA) Sampath Sharma Nariyanuri在報告中總結提到，多數競爭對手往往偏向開發者導向的 API 平台，或純商戶導向的工具型產品，OwlPay 則相對少見地同時推進這兩條路線。在相對短的時間內，公司一方面強化了在美國的合規版圖，另一方面也建立起涵蓋 Visa、MoneyGram、Stellar 與 Shopify 在內的合作生態。隨著穩定幣從利基加密應用走向主流商業場景，OwlPay 可望在擴張基礎建設、深化垂直場景的過程中穩健成長；同時，其技術堆疊、全球執照組合與合作網絡，也讓它成為傳統支付巨頭若要快速切入穩定幣軌道時，具吸引力的併購標的。
從產業視角來看，奧丁丁解讀：穩定幣基礎建設已經被主流機構視為一個成熟的賽道，下一階段的競爭，將不再只是誰跑得更快，而是誰能為客戶提供最低的「相容成本」，有效地將傳統金融與數位資產銜接起來，幫助客戶更好配置資本，提升營運動能。
高度保守的基金公司打開加密大門 Vanguard 的妥協，說明了什麼？
全球第二大資金管理機構先鋒集團 (Vanguard)，手握 11 兆美元資產，全球超過 5,000 萬名投資人，長期以來以低成本指數化投資聞名，一向對虛擬貨幣抱持高度保守立場。
然而，這座堡壘正在鬆動。一方面，Vanguard 透過旗下被動指數型基金部位，已成為比特幣資產公司 Strategy（原 MicroStrategy）的最大機構股東之一，持股接近 2,000 萬股、約占 7.4% 。另一方面，最新動向顯示，Vanguard 已在其美國券商平台開放客戶買賣部分經監管核准的虛擬資產 ETF 與基金，包括比特幣、以太幣、XRP、Solana 等標的，對虛擬貨幣態度大幅轉向。
對整個區塊鏈與數位資產生態而言，Vanguard 轉向的象徵意義遠大於短線價格波動。當高度保守的傳統金融機構，開始接納虛擬資產，代表主流金融意識到代幣化資產、鏈上結算與 T 0／近即時清算，將在未來的資本市場與基金運作裡扮演關鍵角色。
然而也需注意Vanguard 開放的前提是「受監管的 ETF 」，排除槓桿產品與迷因幣等高度投機標的，傳統機構願意打開大門，但前提是資產必須在受監管、可控的結構中。
奧丁丁表示，未來能站上檯面、與這類機構合作的穩定幣、錢包與支付服務商，勢必得在反洗錢、客戶背景審查、鏈上監控、資本適足與營運韌性上，接近甚至對齊傳統大型金融機構的標準。Vanguard 的轉向，並不是替整個虛擬資產世界背書，而是為那些積極打造「真正金融基礎建設」的市場參與者，拉開了更大的國際舞台，這也意味著，能留在台上的人會更少。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
蔡筱穎觀點》去毒物保健康！法國PFAS禁令生效 推動全球化工行業轉型
韓國不會比台灣安全？謝金河示警：應分散對韓國記憶體的依賴
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 69
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 99
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 19 小時前 ・ 9
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 216
投資人嗨翻！00830暴力配息「1張9000元」 專家示警高息陷阱：要注意
近期多檔ETF陸續公布配息，繼元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）公布配息分別為1元及0.866元後，國泰費城半導體（00830）也公告今年將配發高達9元現金股利，相當於一張股票配9000元，如此誇張的配息金額，引發不少股民、投資人熱議。不過就在眾多投資人沉浸在暴力配息的愉悅中，財經專家、不敗教主陳重銘則在臉書發文示警高息陷阱，直言已出現明顯溢價......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 7
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 26
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 11
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 36
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 125
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 124
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 762
愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可 林俊傑新戀情推手起底
金曲歌王林俊傑認愛中國大陸籍的網紅女友七七後，女方的身分背景持續被起底；本刊掌握兩人相處細節，原來林俊傑是經由台灣直播平台的董事長牽線、認識七七後，進展快速。據悉，兩人已經熱戀1年半，連林俊傑的爸媽都認可，有望朝著結婚的方向前進。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 4
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 3
丹麥總理：美國若出兵併吞格陵蘭 北約將宣告終結
美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普週日（1/4）表示「美國真的很需要格陵蘭」，令外界憂心他的下一步行動。格陵蘭總理尼爾森週一（1/5）召開記者會安撫民心，表示並不擔憂美國會立刻入侵格陵蘭。丹麥總理佛瑞德里克森則警告，美國若真的出兵併吞格陵蘭，「北約將宣告終結」。太報 ・ 2 小時前 ・ 237
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 15