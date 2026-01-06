標普全球12月香港PMI跌至51.9 但持續在50以上

（中央社記者張謙香港6日電）標普全球今天公布，去年12月香港採購經理指數（PMI）為51.9，低於11月的52.9，但已連續5個月處於50以上，反映出營商環境持續好轉。

標普全球在新聞稿中指出，截至2025年底，香港私人企業經營狀況已連續第5個月改善，12月產出和新訂單都維持成長，儘管增速較11月有所減緩，但增速依然穩健；各公司都表示，本地和國際市場的銷售額都有成長。

此外，各公司表示，去年底新業務整體持續擴張，成長速度是自2023年4月以來第2高，僅次於同年11月。（編輯：廖文綺）1150106