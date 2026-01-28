標普寫下歷史新高 台股開盤上漲63點

▲台北股市今（28）日開盤上漲63.84點、來到32381.76點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國股市週二漲多跌少，由於科技股表現強勁，帶動標普500指數改寫歷史新高，唯獨道瓊指數下跌0.8%，而台北股市今（28）日開盤上漲63.84點、來到32381.76點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.19點、來到306.45點。

權值股多數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1790元，隨後衝至1795元、再創新天價；鴻海開盤上漲1.5元、來到227元；台達電以平盤1250元開出。

科技股買氣受到記憶體晶片產業利多消息提振，市場對科技成長前景保持信心，Meta、微軟與特斯拉將於週三公布財報，蘋果財報週四接續登場。

市場另一個焦點是聯準會利率決定。市場普遍預期，聯準會週三將維持基準利率在3.5%至3.75%的目標區間不變，但投資人將尋找未來降息時點的任何線索。根據CME Fed Watch工具，聯邦基金期貨交易仍顯示，至2026年底前，市場預期仍可能出現兩次各1碼的降息。

美股四大指數漲多跌少，道瓊指數下跌408.99點或0.83%，收49003.41點，那斯達克指數上漲215.742點或0.91%，收23817.098點，標普500指數上漲28.37點或0.41%，收6978.6點，費半指數上漲190.14點或2.40%，收8117.18點。

科技五大巨頭全數走高，Meta上漲0.09%，蘋果上漲1.12%，Alphabet上漲0.39%，微軟上漲2.19%，亞馬遜上漲2.63%。半導體股多數走高，AMD上漲0.29%，博通上漲2.44%，輝達上漲1.10%，應用材料上漲4.15%，高通下跌0.96%，美光上漲5.44%。

台股ADR多數收高，台積電ADR上漲1.69%，日月光ADR上漲1.21%，聯電ADR上漲10.15%，中華電信ADR下跌0.82%。

