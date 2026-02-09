標普評級下修中國房市預測 今年1手銷售額恐再跌1成以上

曾是中國最大房地產開發商之一的「萬科集團」（China Vanke）。（圖／達志／美聯社）

世界3大評級機構之一的「標普全球評級」（S&P Global Ratings）在2026年第2個月，便下調了對中國房地產銷售的全年預測。該機構於8日表示，今年1手房地產銷售額可能下滑10%至14%，較去年10月時預測的2026年銷售下跌5%至8%更為悲觀。

據美國財經媒體《CNBC》報導，分析師在報告中指出：「這是1場根深蒂固的下行趨勢，只有政府具備吸收過剩庫存的能力。」他們補充，國家可以透過購買更多未售出房產來轉作保障性住房，但迄今為止，相關措施仍然零散，缺乏系統性。

廣告 廣告

中國房地產市場曾經占整體經濟總量超過1/4，但在短短4年間，年度銷售規模已腰斬。北京當局對開發商高度依賴負債擴張的模式展開整頓，成為最初引發跌勢的原因，而消費者對購房的需求至今仍未明顯回升。

經濟學家長期警告中國房地產市場存在過度建設問題。然而，儘管銷售低迷，開發商仍持續推進建案，導致已完工但未售出的新屋數量連續第6年增加。標普分析師表示：「中國一手住宅供給過剩，使房市復甦遙不可及。」

報告指出，在過剩壓力下，今年房價可能再下跌2%至4%，延續去年的相似跌幅，「價格下跌侵蝕購屋者信心，這是1個難以擺脫的惡性循環。」

標普指出，更令人擔憂的是，中國最大城市的房價在去年第4季跌勢加劇，「我們此前認為這些市場相對健康，並可能成為全國房市復甦的起點。」北京、廣州與深圳去年房價跌幅至少達3%。報告指出，上海是唯一錄得上漲的1線城市，2025年房價較2024年上升5.7%。

去年5月，標普曾預測新屋銷售將下滑3%，但在10月修正為下跌8%。最終全年銷售額下滑12.6%，降至8.4兆元人民幣，不到2021年18.2兆元人民幣年度銷售額的一半，這進一步加重中國房地產開發商的壓力。

分析師表示，若今年與明年的銷售表現較標普基準情境再低10％，該公司評級的10家中國開發商中，將有4家面臨評級下調壓力。

其中不包括曾是中國最大房地產開發商之一的「萬科集團」（China Vanke）。這家企業於去年年底要求延後償還部分債務。

中國官方迄今尚未推出重大新增房市支持政策，而是選擇加碼發展先進科技產業。中國高層決策者預計將在下個月的全國人大會議上公布今年的經濟目標。

對此，美國盈利性研究與諮詢機構「榮鼎集團」（Rhodium Group）在上個月指出，中國對高科技產業的投入規模尚不足以彌補房地產低迷對經濟的拖累，使中國經濟更加依賴出口成長，也更暴險於貿易緊張局勢之中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除

目睹「鍵盤盲打」00後驚呼太厲害！Y世代感嘆：職場上扶老攜幼

輔大內鬥2／員工差旅費付不出校長卻月月出國 「全球馬拉松」如網紅踩點