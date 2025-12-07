標普迎聖誕行情逼新高？ 市場緊盯本周Fed會議

聯準會預計於本周召開會議。（圖／中新社）

美國5日公布的通膨數據溫和，市場預期降息成定局，聯準會（Fed）預計於本周召開會議，惟華爾街投行分析師表示，Fed對經濟前景過於謹慎，讓年底美國股市的「聖誕行情」帶來上行風險。

根據《彭博》報導，標普500指數距離歷史高點僅有咫尺，投資者對於目前通膨下降且經濟成長保持韌性的最佳情況，Fed降息機率充滿信心。

但美國銀行策略師Michael Hartnett在報告中指出，如果Fed在會議上發出鴿派訊號，樂觀情緒將受到考驗，顯示經濟放緩的程度比預期更大。Hartnett表示「唯一能阻止聖誕行情的就是Fed鴿派降息導致長期債券拋售。」。

標普500指數5日收盤上漲0.19％，收在6870.4點，連續4個交易日上漲，距離10月28日創下的收盤新高紀錄6890.89點僅一步之遙。根據Swaps markets數據顯示，押注Fed降息0.25個百分點的機率已從一個月前的60%飆升至90%以上。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，以長遠來看，12月會議對「長期市場」影響不大。並補充道：「短期可能會有波動，但我認為2026年上半年聯準會的動作，比12月決議重要得多。」

