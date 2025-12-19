標普500展現長期韌性 持有超過1年勝率高達75％

投信法人表示，美股標普500展現長期韌性，持有超過1年、勝率高達75%。圖為美國紐約華爾街。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕美股近期震盪，引起投資人疑慮及不同看法。展望後市，投信機構表示，Fed後續降息機率高、CSP大廠持續上修資本支出，美股續航力仍佳。據統計，持有美國標普500指數只要超過一年，勝率高達75%，持續看好標普500 ETF。

台新標普500 ETF(009806)研究團隊指出，檢視過去過去數十年，美國股市長期位居「全球最大市值國」；即便經歷1987年黑色星期一、2000年科技泡沫、2008年金融海嘯及2020年新冠疫情危機等，大跌過後美國股市仍能創下歷史新高。

廣告 廣告

近期美國金融市場在「利率震盪」、「科技股評價修正」與「資金流動分歧」的情況下，整體仍維持穩定；儘管偏高利率壓抑部分成長型企業估值，但本季多數企業財報表現優於市場預期，使標普500指數在震盪中仍有支撐，延續年初以來的強勁漲勢，也是四月股災以來連續第七個月上漲。

台新投信表示，根據歷史統計，自1929年以來近百年數據顯示，持有美國標普500指數短中長期正報酬機率皆高達6成以上，尤其若持有十年，勝率更高達94%。

台新標普500 ETF基金(009806)研究團隊表示，今年來在關稅消息紛雜中，公用事業、必需消費類股仍表現優異維持正報酬，多元的資產配置及大型股的選擇更為重要。

其中，被點名是全球最多資金追蹤的標普500指數，就具備兩大特點：資產的多元配置優勢，除了能在「順勢時」享受到大型股的強大漲勢外，「逆勢時」也能有醫療、公用事業及必需消費等支撐。

另外，投信法人表示，若面對關稅問題時，大型公司也相對中小型公司更具備解決問題與調整結構的能力，更能緩和經濟逆風所帶來的影響。

【看原文連結】

更多自由時報報導

研調爆台灣機車銷量驚人數據 「這品牌」恐不妙

親中經濟崩盤快吃土！「這國」外匯存底蒸發近9成終於醒了

LTN經濟通》風雨百年企業 市場派得手卻重傷

美股收盤》科技股回神！美光飆逾10％ 台積電ADR漲近3％

