標普500市值單日蒸發逾2.7兆美元、華爾街疑論重重 市場發生了什麼？

[Newtalk新聞] 美股周四（20日）歷經自四月以來最戲劇化的單日逆轉，AI 晶片巨擘輝達（NVDA）的強勁財報，及沃爾瑪（WMT）指出消費者支出依舊強勁，僅讓市場維持了一天的慶祝情緒。道瓊指數下跌 386.51 點，或 0.84%，至 45,752.26 點；標普 500 指數跌 1.56%，至 6,538.76 點；那斯達克指數跌 2.15%，至 22,078.05 點。

指數下殺至近兩個多月來的最低水準，華爾街交易員們困惑、百思不得其解，究竟是什麼原因導致了這一切。儘管納斯達克 100 指數從當日高點暴跌近 5% 的原因並不明顯，但關於這次拋售的論調層出不窮。

美股最近怎麼了？各種懷疑論出籠

《彭博社》指出，一些交易員指出，市場再次擔憂人工智慧（AI）投資能否產生足夠收入或利潤，來支撐科技巨頭在該領域技術上的巨額投入。另一些交易員則認為，嚴重延遲公布的九月就業數據，令勞動市場前景更加混沌，也是聯準會（Fed）可能結束今年降息步伐的最新跡象。還有些交易員表示，比特幣跌至近 6 個月低點所釋出的避險訊號，是股市暴跌的原因之一。

此外，市場也擔憂，股票估值過高及周五期權到期前市場波動性加劇。無論原因為何，盤中暴跌抹去了投資人對美股將持續反彈的樂觀情緒。VIX 指數（恐慌指數）自四月來首度收於 26 之上。

標普 500 開盤一小時後一度上漲 1.9%，隨後回吐漲幅，最終收跌 1.6%，導致其市值蒸發逾 2.7 兆美元，比十月所創的紀錄高點已跌逾 5%，並自二月以來首度跌破 100 日移動均線，收在自 9 月 11 日以來的最低水準。

周四的「拋售潮」在風險較高的板塊更加明顯。Nasdaq100 指數領跌股市，最終收跌 2.4%，跌幅較 10 月 29 日的歷史高點進一步擴大。特斯拉（TSLA）、Alphabet（GOOGL）、蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、博通（AVGO）和亞馬遜（AMZN）的市值波動均超過 1,000 億美元。

輝達股價暴跌，成了拖累 Nasdaq 100 指數的最大因素。該股早盤一度漲 2.4%，但隨後回落至下跌 3.2%，市值較盤中高點蒸發近 4,000 億美元。儘管輝達公布了強於預期的營收獲利，但投資人仍對其反應冷淡，市場一再擔憂 AI 領域的支出不可持續。

華爾街分析師、交易員怎麼看？

以下是華爾街分析師、策略師和交易員對周四股市劇烈波動的看法：

西北互惠財富管理公司投資長舒特（Brent Schutte）指出，從美國勞動力市場的強弱、關稅、通膨和聯準會未來行動，到 AI 的可持續性、股票估值、對私募信貸的擔憂、虧損科技股和加密貨幣的回調等......。簡單講，目前有很多經濟和股市問題懸而未決，投資人們正在熱烈討論它們。而輝達的利多必須被放在近期諸多懸而未決的問題下來分析。

Buffalo Bayou Commodities 跨資產宏觀策略和交易主管蒙坎姆（Frank Monkam）表示，「隨著加密貨幣步入熊市，跨資產『去槓桿化』浪潮尚未結束。加密貨幣市場以散戶為主，自春季以來，散戶推動了價格上漲——這種脆弱性顯而易見。」

富國銀行投資研究所全球股票和實體資產主管薩馬納（Samir Samana）雖肯定輝達的業績表現良好，「但不足以消除人們對其估值是否過高的疑慮，以及最近轉向債務融資是否意味著投資水平過於激進，而對股東回報關注不足。」

盈透證券集團首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）提到加密幣市場，指出現在關注的重點之一，是比特幣是否會重回 9 萬美元附近，不管你喜不喜歡，它已成為衡量投資者整體風險承受能力的真正指標。

PenderFund 資產管理投資長 Greg Taylor 甚至認為早盤的樂觀情緒實際上「只是空頭回補」，「現在我們得開始冷靜下來重新審視這個問題了」，他指的是輝達財報。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

