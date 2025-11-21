標普500市值單日蒸發逾2.7兆美元、華爾街疑論重重 市場發生了什麼？
[Newtalk新聞] 美股周四（20日）歷經自四月以來最戲劇化的單日逆轉，AI 晶片巨擘輝達（NVDA）的強勁財報，及沃爾瑪（WMT）指出消費者支出依舊強勁，僅讓市場維持了一天的慶祝情緒。道瓊指數下跌 386.51 點，或 0.84%，至 45,752.26 點；標普 500 指數跌 1.56%，至 6,538.76 點；那斯達克指數跌 2.15%，至 22,078.05 點。
指數下殺至近兩個多月來的最低水準，華爾街交易員們困惑、百思不得其解，究竟是什麼原因導致了這一切。儘管納斯達克 100 指數從當日高點暴跌近 5% 的原因並不明顯，但關於這次拋售的論調層出不窮。
美股最近怎麼了？各種懷疑論出籠
《彭博社》指出，一些交易員指出，市場再次擔憂人工智慧（AI）投資能否產生足夠收入或利潤，來支撐科技巨頭在該領域技術上的巨額投入。另一些交易員則認為，嚴重延遲公布的九月就業數據，令勞動市場前景更加混沌，也是聯準會（Fed）可能結束今年降息步伐的最新跡象。還有些交易員表示，比特幣跌至近 6 個月低點所釋出的避險訊號，是股市暴跌的原因之一。
此外，市場也擔憂，股票估值過高及周五期權到期前市場波動性加劇。無論原因為何，盤中暴跌抹去了投資人對美股將持續反彈的樂觀情緒。VIX 指數（恐慌指數）自四月來首度收於 26 之上。
標普 500 開盤一小時後一度上漲 1.9%，隨後回吐漲幅，最終收跌 1.6%，導致其市值蒸發逾 2.7 兆美元，比十月所創的紀錄高點已跌逾 5%，並自二月以來首度跌破 100 日移動均線，收在自 9 月 11 日以來的最低水準。
周四的「拋售潮」在風險較高的板塊更加明顯。Nasdaq100 指數領跌股市，最終收跌 2.4%，跌幅較 10 月 29 日的歷史高點進一步擴大。特斯拉（TSLA）、Alphabet（GOOGL）、蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、博通（AVGO）和亞馬遜（AMZN）的市值波動均超過 1,000 億美元。
輝達股價暴跌，成了拖累 Nasdaq 100 指數的最大因素。該股早盤一度漲 2.4%，但隨後回落至下跌 3.2%，市值較盤中高點蒸發近 4,000 億美元。儘管輝達公布了強於預期的營收獲利，但投資人仍對其反應冷淡，市場一再擔憂 AI 領域的支出不可持續。
華爾街分析師、交易員怎麼看？
以下是華爾街分析師、策略師和交易員對周四股市劇烈波動的看法：
西北互惠財富管理公司投資長舒特（Brent Schutte）指出，從美國勞動力市場的強弱、關稅、通膨和聯準會未來行動，到 AI 的可持續性、股票估值、對私募信貸的擔憂、虧損科技股和加密貨幣的回調等......。簡單講，目前有很多經濟和股市問題懸而未決，投資人們正在熱烈討論它們。而輝達的利多必須被放在近期諸多懸而未決的問題下來分析。
Buffalo Bayou Commodities 跨資產宏觀策略和交易主管蒙坎姆（Frank Monkam）表示，「隨著加密貨幣步入熊市，跨資產『去槓桿化』浪潮尚未結束。加密貨幣市場以散戶為主，自春季以來，散戶推動了價格上漲——這種脆弱性顯而易見。」
富國銀行投資研究所全球股票和實體資產主管薩馬納（Samir Samana）雖肯定輝達的業績表現良好，「但不足以消除人們對其估值是否過高的疑慮，以及最近轉向債務融資是否意味著投資水平過於激進，而對股東回報關注不足。」
盈透證券集團首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）提到加密幣市場，指出現在關注的重點之一，是比特幣是否會重回 9 萬美元附近，不管你喜不喜歡，它已成為衡量投資者整體風險承受能力的真正指標。
PenderFund 資產管理投資長 Greg Taylor 甚至認為早盤的樂觀情緒實際上「只是空頭回補」，「現在我們得開始冷靜下來重新審視這個問題了」，他指的是輝達財報。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
全球聚焦輝達財報！美股四大指數震盪反彈走高 台積電ADR漲1.6%
輝達再拯救全村、Blackwell銷往中東獲得綠燈！ 日經大漲近2,000點、晶片族群歡騰
其他人也在看
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 3 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 10 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 1 天前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
拋售日本來襲 日圓探160防線
日本首相高市早苗即將宣布規模驚人的經濟刺激方案，引發市場不安，加上美元多頭反攻攀高，日圓和日債承受賣壓。日圓兌美元20日盤中再度摜破157關卡，下探至10個月新低，眼看就要逼近160日圓防線，市場揣測日本當局可能出手干預。工商時報 ・ 5 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 20 小時前
記憶體大逃殺！華邦電、南亞科爆量翻黑跳水逾8% 分析師：勿接刀
台股今（20）日上演大反攻，盤面類股百花齊放，惟記憶體族群盤中股價由紅翻黑上演大逃殺，台股前三大成交王由力積電（6770）、華邦電（2344）和南亞科（2408）霸榜，成交量皆達20萬張以上，成交金額合計逾600億元，其中雙雄盤中股價一度跳水逾8%。對此，分析師則示警，目前並非好的進場時機，不建議馬上進場接刀。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
甜甜價要來了？台積電跌破1400元大關 專家稱進場與否就看「這1天」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）今（19）日股價收盤落在1395元，跌破1400元關卡，且已是連2跌，跌幅達3.46%，引發外界熱議，市場上也開始出...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
輝達亮眼財測重振市場信心！市值盤後飆增2200億美元
據《路透社》報導，這份結果至少暫時安撫了，因擔心AI熱潮脫離基本面而緊張的投資人。全球市場一直以這家晶片設計商作為風向球，觀察數十億美元投入AI基礎建設是否真正反映實質需求，抑或形成一場AI泡沫。在財報公布之前，市場疑慮已使輝達11月股價下跌近8%，而該股在過去3年...CTWANT ・ 1 天前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 31 分鐘前