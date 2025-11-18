標普500指數本益比10年漲3倍！法人看好美股

▲法人樂觀預期，明年美股企業成長動能將會持續支撐下去。（圖／記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 近期台股及美股指數不斷創高，也吸引投資人湧入買盤，美股標普500指數過去10年漲了三倍左右、EPS成長約2.7倍，華爾街預估，明年美股EPS將持續成長，預期增長13%，市場也持續看好標普500指數，法人樂觀預期，明年美股企業成長動能將會持續支撐下去。

元大投信今日舉行2026投資布局「黃金x美股雙焦點」論壇。元大投信表示，明年美股EPS究竟會不會持續成長？目前美國已經有9成公司都公布第三季財報，目前外資、法人都預估明年EPS預期還能成長13%，與第二季相比，是被上調的。

同時，美股企業發布的財報也帶給市場很多驚喜，根據統計，第三季財報有82%公司EPS高於市場預期；77%的公司營收高於市場預期，「財報有驚喜是非常重要的」，元大投信指出，如果公司財報「市場能抓準」那股價就不會有上漲空間，但財報充滿「驚喜」，股價才有上漲空間，此外，整體標普500指數在明年的財務指引，市場也持續看好，因此，元大投信預期明年美股企業成長動能持續支撐下去。

另一方面，美股整體環境能否讓企業有一個良好的成長狀態？元大投信表示，2026年開始，美國GDP大概將回到2%左右的增長，大家或許覺得，「怎麼今年第一季的美國GDP是負0.6%、第二季是正3.8％」，因此對於增長2%好像不感到驚喜，但事實上，美國過去GDP平均大概就是成長2.5%。

元大投信提到，造成今年第一、第二季美國GDP表現不佳原因，最主要是川普所造成的，由於川普在今年4月公布關稅，使得整個市場為提早因應關稅，盡快做拉貨的動作，拉貨就是進口，進口在GDP中屬減向，減向就會造成GDP變成負值，而當關稅拉貨動作結束，減向消除，所以第二季GDP就有較大的增長，長期來看，美國GDP已經回歸正常，因此明年美股也將回歸正常軌道。

整體看明年美股展望，元大投信認為，明年第一季美股是一年新的開始，但今年美國聯準會已經降息太多次，因此明年第一季市場可能會稍作休息；第二季美股可能會稍微落底，因美國以往4月時是所謂的「繳稅季」，屆時市場上會有較大的賣壓存在，會比較看淡一些，另外，5月聯準會新主席上台，新主席上台市場可能提前反映寬鬆發酵，或許第二季美股就會有落底的情形；第三季11月美國則有一個期中選舉，到時將會端出政策牛肉，再配合大而美法案實施，元大投信預估，第三季美股可能會有一些刺激，而第四季選後、搭上消費旺季，無論是感恩節、聖誕節等，美股有望再創新高。

