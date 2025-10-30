標普500親民版ETF 富邦009814即將開募

財經中心／楊思敏、戴亞倫 台北報導輝達執行長黃仁勳，傳出可能來台參加11/8台積電運動會，勢必會再颳起一陣AI旋風。他的公司輝達不只是世界最大企業，市值更突破5兆美元，寫下全球首例，他的個人身價超過新台幣5兆元。我們也帶您一起來回顧，黃仁勳的人物故事，是如何從餐廳洗碗工，變身為AI教父。輝達執行長黃仁勳1993年成立輝達，如今成為全球第一個，市值破5兆美元企業。掌握AI先機，從4兆到5兆只花了短短三個月，個人身價也來到五兆台幣。今年62歲的黃仁勳，出生於台南。黃仁勳10歲時，與大他1歲的哥哥，到美國肯塔基州的教會寄宿學校讀書，一度和父母分隔兩地，一家人靠著錄音帶維繫感情。黃仁勳：「每一個月整捲錄音帶，告訴我們今天發生什麼事，他們再把錄音帶寄到肯塔基州。我拿到錄音帶，翻一面錄音，告訴父母上個月發生的事。」黃仁勳多年前與父母合照。（圖／翻攝自網路）他就讀奧勒岡州立大學電機工程時，認識太太Lori，到了週末就以做功課為理由，把她約出來。黃仁勳：「實驗課的搭檔，試著給她留下好印象，當然不是靠我的外表，而是我做功課的超強能力。」曾向太太發誓，30歲要當一家公司的CEO，黃仁勳從美國連鎖餐廳Denny's的洗碗工做到點餐服務員，讓內向的他，變得不再害怕接觸人群。黃仁勳與太太Lori在奧勒岡州立大學認識。（圖／輝達）他表示，自己在成為CEO前的第一份工作，就是一名洗碗工，還說自己做得非常好。畢業後，黃仁勳在AMD和巨積當工程師，後來才與兩位工程師Chris和Curtis共同創業。黃仁勳：「我當時不知道怎麼寫商業計畫書，我去買了這本書，有450頁。我翻了幾頁，我就想，等到我讀完這本書，可能已經破產了，我就沒錢了。Lori和我在銀行裡的錢，只夠活6個月，當時已經生了兒子Spencer、女兒Madison，還有一隻狗，所以我們五個依靠銀行裡剩下的錢過活。」當初黃仁勳與創業夥伴在Denny's討論創業。（圖／民視新聞）三人窩在餐廳，喝著可以無限續杯的咖啡，討論創業計畫，就在黃仁勳30歲時，以四萬美元資本額，正式成立輝達。後來，餐廳也在座位區立了牌子，紀念輝達誕生地。輝達做3D繪圖晶片起家，曾兩度面臨倒閉危機。黃仁勳也時常提到，30年前、公司成立沒多久，他寫信給張忠謀，希望台積電幫輝達生產第一款晶片。黃仁勳夫婦與張忠謀夫婦合影。（圖／民視新聞）黃仁勳：「我認識Morris(張忠謀)，已經有1/4個世紀了，如果沒有張忠謀和台積電，就沒有輝達。」1999年輝達在那斯達克上市，當股價來到100美元時，黃仁勳在左手臂刺上輝達logo紀念，32年過去了，如今輝達已經成為全球最大企業，市值更是破紀錄，來到五兆美元。原文出處：全球首例！輝達市值破5兆美元 黃仁勳從洗碗工變「AI教父」 更多民視新聞報導AI熱潮夯! 輝達市值突破5兆美元 創全球新紀錄黃仁勳兒形容幫老爸工作「有時辛苦」 籲務必學AI巨獸降臨！輝達市值破5兆美元「史上第一家」 投資機會、風險並存

