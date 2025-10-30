標普500親民版ETF 富邦009814即將開募
【記者柯安聰台北報導】富邦投信宣布預計將於11月24日正式展開「富邦美國傘型基金」募集，其中子基金富邦標普500 ETF(009814)引發市場矚目。此檔產品以「季配息」為特色，發行價格僅10元，讓投資人可用最親民的方式參與美股經典指數投資。
股神巴菲特曾在遺囑中建議妻子，應將9成資產投入標普500指數基金，充分顯示該指數的代表性與長期投資價值。他更直言：「投資標普500指數就是投資美國的未來。」標普500涵蓋美國11大產業，持有全球龍頭代表性企業，是全球資本市場中最具經典地位的投資標的。
對於台灣投資人而言，若要參與美國股市，最熟悉的方式莫過於ETF。透過ETF，投資人可以像交易台股一樣進出，交易時間與機制完全貼近台灣市場習慣，既靈活又便利。目前跨國ETF規模最大的富邦NASDAQ ETF(00662)已深受市場喜愛，至2025/10/23規模已站上600億元大關達602.98億元，此次推出更親民的富邦標普500 ETF，更是鎖定市場長期需求，並提供季配息設計。
富邦投信指出，標普500指數具備三大核心優勢：第一，產業布局全面。指數涵蓋美國資訊科技、金融、醫療、工業、消費等11大領域，完整反映美國經濟全貌，投資人能隨時掌握產業輪動契機；第二，成分股質量頂尖。根據Bloomberg統計至2025/10/16全球前10大市值企業中，美國公司就佔8家，幾乎壟斷排行榜。標普500的成分股均需經過市值、流動性與獲利條件篩選，代表美國最具競爭力與代表性的龍頭企業；第三，長期績效穩定。根據Bloomberg統計過去30年(1995-2024)標普500年度平均報酬率達10.5%，正報酬機率高達7成。更難能可貴的是，除了2000年至2002年，其餘時間從未連續兩年呈現負報酬，展現其抗震性與長期價值。
此外，標普500指數的邏輯簡單明瞭，管理成本低。巴菲特也再三強調，對多數投資人而言，標普500指數基金是最佳選擇。
009814擬任經理人謝恩雅表示，該檔ETF具備以下三大優勢：1.經典指數：追蹤最具代表性的標普500指數，等於投資美國經濟核心。2.季配息：為國內追蹤標普500指數的ETF產品當中首檔採季配息機制的ETF。3.親民門檻：發行價10元，新台幣10000元即可申購，輕鬆參與全球龍頭代表性企業成長大未來。
富邦投信強調，這檔 ETF 特別適合習慣股票交易平台、並有靈活進出需求的投資人。隨著台灣投資人對海外資產配置需求日益增加，富邦標普500 ETF將成為投資美股的新選擇，不僅呼應巴菲特的投資哲學，更提供長期資產成長機會。（自立電子報2025/10/30）
其他人也在看
富邦投信推出以標普500為訴求的親民版ETF 009814即將展開募集
富邦投信宣布預計將於11月24日正式展開「富邦美國傘型基金」募集，其中子基金富邦標普500 ETF (009814) 引發市場矚目。此檔產品以「季配息」為特色，發行價格僅10元，讓投資人可用最親民的方式參與美股經典指數投資。中時財經即時 ・ 19 小時前
台灣加密貨幣交易所HOYA BIT迎三週年！千萬全家Fa點免費拿 交易再抽iPhone 17 Pro Max、比特幣
台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT為歡慶成立三週年，即日起至11月23日止，送出千萬全家Fa點、價格甫破歷史新高的比特幣，及與HOYA BIT品牌同色的「宇宙橙」iPhone 17 Pro Max 512G。中時財經即時 ・ 14 小時前
心淌血！黃金2公斤、市值700萬元遭沒入 入境1動作必注意
疫情過後，國人出國旅遊人次逐年提升，除了注意自身安全之外，也需要注意自身攜帶的現金或黃金是否有超出額度規範。財政部今（30）日表示，在今年前8月入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金已達26案，其中外幣折合新台幣約679餘萬元，黃金達2.023公斤，市值約700餘萬元，呼籲旅客應依規定，於出、入境時向海關申報。太報 ・ 14 小時前
創高收低！台股跌7.21點 台積電收平盤1505元
川習會登場帶來短暫激勵，台股早盤一度創下28527點歷史新高，台積電股價也來到1520元天價，但終場小跌7.21點收盤，台積電則收平盤1505元。專家分析，美中領導人會晤被視為貿易緊張局勢「停火」信號，短期內將有利台灣半導體、電子代工等產業，美國降息預期也將利多金控股等類股，然而當日個股漲跌互見，聯亞、旺宏因財報不佳甚至跌停，顯示後市仍有變數。若中美達成具體協議，分析師認為將可激勵台股至少3個月！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券
日 期：2025年10月30日公司名稱：台積電(2330)主 旨：台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券發言人：黃仁昭說 明：1.證券名稱:公司債。2.交易日期:114/10/27~114/10/303.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:不適用民國114年10月30日5.交易數量、每單位價格及交易總金額:38141GC77：200,000 單位；每單位US$101.16；總金額US$20.2 佰萬元。172967LD1：200,000 單位；每單位US$99.75；總金額US$19.9 佰萬元。38141GZR8：200,000 單位；每單位US$99.35；總金額US$19.9 佰萬元。172967NG2：200,000 單位；每單位US$98.68；總金額US$19.7 佰萬元。38141GZK3：200,000 單位；每單位US$98.15；總金額US$19.6 佰萬元。38141GYM0：200,000 單位；每單位US$97.93；總金額US$19.6 佰萬元。06051GJS9：125,000 單位；每單位US$98.27；中央社財經 ・ 14 小時前
台積電子公司TSMC Global增持美元債券！總投資額逾1.3億美元
台灣半導體製造龍頭台積電(2330)今（30）日傍晚發布重大訊息，宣布旗下子公司TSMC Global Ltd.近日增持多檔美元計價公司債，總投資金額達1.312億美元(約新台幣42億元)，作為固定收益投資布局。中天新聞網 ・ 13 小時前
聯準會降息連發 鉅亨買基金：資金回流響起、美股多頭將續航
「鉅亨買基金」今日認為，停止縮表非流動性危機的預兆，而是為防範潛在風險，確保金融體系穩定，Fed 鮑爾刻意淡化市場對連續降息的預期，顯示政策焦點從抑制通膨轉向穩定經濟與金融環境，美股經濟基本面依舊穩健。鉅亨網 ・ 13 小時前
OPPO攜手聯發科在台推Find X9 銷售目標看成長逾50％
OPPO今日在台發表Fine X9 系列，OPPO台灣總經理劉金表示，Find X9 Pro與Find X9兩款機型，搭載2億畫素鏡頭、與聯發科技共同調校的天璣9500、攜手相機品牌哈蘇推出增距鏡套裝等，可望吸引專業攝影師、單眼相機消費者，在開拓新的用戶群體下，目標銷量比前一代成長50%以上。自由時報 ・ 14 小時前
美韓談判底定 學者：台關稅可望降至15%與日韓並列
隨著美日、美韓關稅談判相繼取得明顯進展，「川習會」也已落幕，外界關注下一步是否將輪到台美展開進一步協商。學者分析，台灣有...聯合新聞網 ・ 14 小時前
【公告】台新新光金代子公司新光投信公告處分新光人壽保險(股)公司使用權資產(提前終止租約)
日 期：2025年10月30日公司名稱：台新新光金(2887)主 旨：台新新光金代子公司新光投信公告處分新光人壽保險(股)公司使用權資產(提前終止租約)發言人：林維俊說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市新興區七賢一路249號4樓(電梯5樓)及B2F停車位1位2.事實發生日:114/10/30~114/10/303.董事會通過日期: 民國114年10月30日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃期間：113/08/01~116/07/31，提前於114/11/30終止租約交易單位數量：80.65坪(含公設)及B2F停車位1位每單位價格：每坪549元/月(含稅)使用權資產淨額858,779元租賃負債總額869,861元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：新光人壽保險股份有限公司與公司之關係：關係人7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係中央社財經 ・ 13 小時前
〈房產〉房市寒冬無所畏 科達建築力推北市百億元案「杜拜藝術館」
近年積極耕耘雙北房市的科達建築，今 (30) 日公開北市蛋黃區建案「杜拜藝術館」，董事長賴建程並公布新案「正兩房開價 2798 萬元、1+1 房則落在總價 2388 萬元」，同時也祭出「早鳥 98 折」讓利價吸引市場目光。鉅亨網 ・ 14 小時前
〈財報〉價格戰重創！比亞迪Q3獲利連兩季下滑、銷量2020年以來首度轉負
中國電動車龍頭比亞迪 (01211-HK) 周四 (30 日) 公布第三季財報，由於中國競爭升溫與價格戰壓力日益加劇，該季獲利持續下滑，連續兩季較去年同期下滑。比亞迪周四香港股價下跌 0.6%，至每股 104.2 港元。鉅亨網 ・ 12 小時前
大哥套路都一樣？投信狂搶「這檔散熱股」破千張股價飆半根…止賣「它」開始買 網：什麼操作
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（30）日收28,287.53點，跌7.21點，跌幅0.03%，投信賣超51億元，觀察今日投信買超個股，亞系外資出具報告，...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
【公告】台光電受邀參加高盛證券舉辦之線上法人座談會
日 期：2025年10月30日公司名稱：台光電(2383)主 旨：台光電受邀參加高盛證券舉辦之線上法人座談會發言人：莊育清說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/10/311.召開法人說明會之日期：114/10/312.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之線上法人座談會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 14 小時前
【公告】台新新光金代子公司台新投信公告董事及監察人異動
日 期：2025年10月30日公司名稱：台新新光金(2887)主 旨：台新新光金代子公司台新投信公告董事及監察人異動發言人：林維俊說 明：1.發生變動日期:114/10/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：吳光雄董事：林尚愷董事：郭立程董事：黃培直董事：劉燈城董事：陳柏如監察人：蔡銘城4.舊任者簡歷:吳光雄董事：台新投信董事長林尚愷董事：台新新光金控執行副總經理郭立程董事：台新銀行資深副總經理黃培直董事：台新銀行執行副總經理劉燈城董事：台新投信董事陳柏如董事：台新銀行資深副總經理蔡銘城監察人：台新銀行資深副總經理5.新任者職稱及姓名:董事：賴昭吟董事：林尚愷董事：林宜靜董事：王世聰董事：劉燈城董事：陳柏如董事：劉熾原監察人：蔡銘城監察人：郭立程6.新任者簡歷:賴昭吟董事：台新新光金控財務長林尚愷董事：台新新光金控執行副總經理林宜靜董事：新光人壽資深副總經理王世聰董事：新光人壽資深副總經理劉燈城董事：台新投信董事陳柏如董事：台新銀行資深副總經理劉熾原董事：台新銀行資深副總經理蔡銘城監察中央社財經 ・ 13 小時前
全球首例!輝達市值破5兆美元 黃仁勳從洗碗工變"AI教父"
財經中心／楊思敏、戴亞倫 台北報導輝達執行長黃仁勳，傳出可能來台參加11/8台積電運動會，勢必會再颳起一陣AI旋風。他的公司輝達不只是世界最大企業，市值更突破5兆美元，寫下全球首例，他的個人身價超過新台幣5兆元。我們也帶您一起來回顧，黃仁勳的人物故事，是如何從餐廳洗碗工，變身為AI教父。輝達執行長黃仁勳1993年成立輝達，如今成為全球第一個，市值破5兆美元企業。掌握AI先機，從4兆到5兆只花了短短三個月，個人身價也來到五兆台幣。今年62歲的黃仁勳，出生於台南。黃仁勳10歲時，與大他1歲的哥哥，到美國肯塔基州的教會寄宿學校讀書，一度和父母分隔兩地，一家人靠著錄音帶維繫感情。黃仁勳：「每一個月整捲錄音帶，告訴我們今天發生什麼事，他們再把錄音帶寄到肯塔基州。我拿到錄音帶，翻一面錄音，告訴父母上個月發生的事。」黃仁勳多年前與父母合照。（圖／翻攝自網路）他就讀奧勒岡州立大學電機工程時，認識太太Lori，到了週末就以做功課為理由，把她約出來。黃仁勳：「實驗課的搭檔，試著給她留下好印象，當然不是靠我的外表，而是我做功課的超強能力。」曾向太太發誓，30歲要當一家公司的CEO，黃仁勳從美國連鎖餐廳Denny's的洗碗工做到點餐服務員，讓內向的他，變得不再害怕接觸人群。黃仁勳與太太Lori在奧勒岡州立大學認識。（圖／輝達）他表示，自己在成為CEO前的第一份工作，就是一名洗碗工，還說自己做得非常好。畢業後，黃仁勳在AMD和巨積當工程師，後來才與兩位工程師Chris和Curtis共同創業。黃仁勳：「我當時不知道怎麼寫商業計畫書，我去買了這本書，有450頁。我翻了幾頁，我就想，等到我讀完這本書，可能已經破產了，我就沒錢了。Lori和我在銀行裡的錢，只夠活6個月，當時已經生了兒子Spencer、女兒Madison，還有一隻狗，所以我們五個依靠銀行裡剩下的錢過活。」當初黃仁勳與創業夥伴在Denny's討論創業。（圖／民視新聞）三人窩在餐廳，喝著可以無限續杯的咖啡，討論創業計畫，就在黃仁勳30歲時，以四萬美元資本額，正式成立輝達。後來，餐廳也在座位區立了牌子，紀念輝達誕生地。輝達做3D繪圖晶片起家，曾兩度面臨倒閉危機。黃仁勳也時常提到，30年前、公司成立沒多久，他寫信給張忠謀，希望台積電幫輝達生產第一款晶片。黃仁勳夫婦與張忠謀夫婦合影。（圖／民視新聞）黃仁勳：「我認識Morris(張忠謀)，已經有1/4個世紀了，如果沒有張忠謀和台積電，就沒有輝達。」1999年輝達在那斯達克上市，當股價來到100美元時，黃仁勳在左手臂刺上輝達logo紀念，32年過去了，如今輝達已經成為全球最大企業，市值更是破紀錄，來到五兆美元。原文出處：全球首例！輝達市值破5兆美元 黃仁勳從洗碗工變「AI教父」 更多民視新聞報導AI熱潮夯! 輝達市值突破5兆美元 創全球新紀錄黃仁勳兒形容幫老爸工作「有時辛苦」 籲務必學AI巨獸降臨！輝達市值破5兆美元「史上第一家」 投資機會、風險並存民視財經網影音 ・ 13 小時前
新光009805 ETF買氣衝 股價創掛牌新高
【記者柯安聰台北報導】AI需求旺，美科技巨頭們喊出電力不夠用，AI再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，根據彭博統計，截至10/29止，NYSE FactSet美國電力基建息收指數(NYSE F...自立晚報 ・ 6 小時前
ETF除息大戲下周開演 「這9檔」領跑
時序即將進入第11季，月初除息的ETF又再新增1檔，有9檔ETF將於下周一至周四之間密集除息且已全數公布配息金額，想參與多檔ETF第一波除息的投資人，最後買進日為10月31日，有別於多數ETF選擇在月中發息，9檔ETF本波除息的發息日在11月25日至12月2日之間，合計將配發約11.61億元現金配息，有96萬人將迎現金入袋。中時財經即時 ・ 14 小時前
中國船舶「南北船」合併後首份財報出爐
根據中國大陸相關單位引述，中國船舶工業股份有限公司（下稱中國船舶）近日公布「南北船」合併後首份財報。數據顯示，今（二○二五）年前三季中國船舶營業收入達人民幣一千零七十四點零三億元，較去年同期增加十七點九六％；利潤總額為八十二點七三億元，較去年同期增加一百三十七點二八％；歸屬母公司淨利潤五十八點五二億元，較去年同期增加一百一十五點四一％，顯示合併效益顯著。報告指出，業績成長主要歸因於船舶產業持續維持良好發展趨勢，公司手持訂單結構優化、民用船舶價格提升及建造成本管控得宜，使營業毛利同步成長。同時參股企業經營績效改善，帶動權益法核算投資收益增加。中國船舶表示，此次重組採換股吸收合併方式進行，中國船舶為存續公司，中國重工為被吸收方。自今年九月十一日完成換股後，新增股份於九月十六日 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
【公告】雙鴻受邀參加「凱基證券法人說明會」，說明雙鴻營運相關資訊。
日 期：2025年10月30日公司名稱：雙鴻(3324)主 旨：雙鴻受邀參加「凱基證券法人說明會」，說明雙鴻營運相關資訊。發言人：陳玉玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/141.召開法人說明會之日期：114/11/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：KGI 凱基證總部大樓 (台北市明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加「凱基證券法人說明會」，說明本公司營運相關資訊。5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 13 小時前