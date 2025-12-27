標普500逼近新高 美股2025年有望亮眼收官

▲隨著股市站上歷史新高，各項指數也正逼近更多的重要里程碑，為又一個強勁的年度收官。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 隨著股市站上歷史新高，各項指數也正逼近更多的重要里程碑，為又一個強勁的年度收官。投資人預期，美國股市將在下週以亮眼表現為2025年劃下完美句點。

根據路透社報導，儘管本月初市場曾因人工智慧（AI）支出擔憂導致科技股疲軟而出現動盪，但在震盪過後，美國主要股指預計將在12月收高。

標普500指數在週四（25日）聖誕節前的週三創下收盤歷史新高，目前距離突破7000點大關僅剩約1%的差距。標普500指數有望錄得連續第八個月上漲，這將創下自2017至2018年以來最長的月度連漲紀錄。

Murphy & Sylvest財富管理公司高階財富顧問暨市場策略師諾爾特（Paul Nolte）認為，「目前市場動能肯定對多頭有利」，「除非發生任何外部突發事件，否則我認為股市阻力最小的路徑就是繼續走高。」

關注聯準會會議紀錄與年終調倉

在下週因假期縮短的交易週中，聯準會（Fed）最近一次的會議紀錄將是市場焦點。同時，年終的投資組合調整可能會在交易量清淡之際引發波動，因為低交易量往往會放大資產價格的走勢。

邁入新的一年，投資者高度關注聯準會何時會進一步降息。在維持通膨穩定與充分就業之間尋求平衡的美國央行，在2025年的最後三次會議中累計將基準利率下調了 75 個基點（3 碼），目前利率區間為3.50%至3.75%。

聯準會在12月9日至10日政策會議上調降基準利率1碼，但內部意見不一，官員對未來1年利率走勢預估也高度分歧；這個會議紀要預計30日公布。

Glenmede 投資策略副總裁·雷諾茲（Michael Reynolds）表示，會議紀要公布後「或許能揭露部分討論內容」，有助投資人一探究竟，並指出「預測明年降息次數已成為市場關注焦點」。

此外，投資者也在等待美國總統川普（Donald Trump）提名新任聯準會主席，以接替任期將於5月屆滿的鮑爾（Jerome Powell）。川普決策的任何風聲都可能影響下週的市場情緒。

類股輪動：資金流向估值適中板塊

截至2025年僅剩幾個交易日，標普500指數全年上漲近18%，以科技股為主的那斯達克綜合指數則上漲了22%。

但作為這波逾三年多頭行情主要推手的科技類股，近幾週表現相對疲弱，市場資金轉向其他族群。儘管本週有所反彈，標普500科技類股指數自11月初以來仍下跌超過3%；相較之下，金融、運輸、醫療保健與小型股等族群，則在這段期間繳出亮眼漲幅。

Ameriprise Financial首席市場策略師（Anthony Saglimbene）表示，市場走勢顯示資金正輪動至估值較為適中的領域。

薩林班表示：「愈來愈多投資人開始認同，目前經濟基本面相當穩健的說法，而且經濟在今年度過了許多潛在的障礙，這些因素到明年可能就不再是阻礙了。」

