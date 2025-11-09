標普500過去8個交易日下跌約2.4%！投資人視為短期調整非危機前兆

美國股市近期的疲弱表現，為今年連創新高的漲勢踩下「剎車」。（圖／達志／美聯社）

美國股市近期的疲弱表現，為今年連創新高的漲勢踩下「剎車」。尤其那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）於美東時間上週五（7日）收盤下跌，受到人工智慧（AI）相關股票持續下挫的壓力影響，最終錄得本週整體下跌的走勢，同時新的經濟數據也加深了投資人對經濟放緩的擔憂。

綜合美媒報導，以科技股為主的那斯達克指數下跌0.21%，收於23,004.54點。相較之下，標準普爾500指數（S&P 500）與道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）則微幅上揚。標普500上漲0.13%，收於6,728.80點；而道瓊指數上漲74.80點，漲幅0.16%，收於46,987.10點。

盤中一度，納斯達克跌幅高達2.1%，標普500下挫1.3%，道瓊工業指數也一度下跌超過400點，跌幅約0.9%。

根據統計，標準普爾500指數（S&P 500）在過去8個交易日下跌了約2.4%。市場對美國經濟狀況的擔憂，以及AI與科技股估值偏高的疑慮，導致投資人短期情緒轉趨謹慎。

然而，美國投資管理公司路博邁（Neuberger Berman Group LLC）全球股票研究部（Neuberger Berman Global Equity Research Department）資深投資策略師席迪奇（Raheel Siddiqui）認為，「這只是個速度減緩點，不是一面你撞上去會導致重大損害的牆。我不認為目前市場具備會演變成衰退、熊市，或其他更糟情況的條件。」

儘管市場對估值過高與投資集中現象感到焦慮，多數投資人仍認為牛市的基礎穩固，風險偏好仍有支撐力。這些支撐力包括美國聯準會（Fed）放寬金融條件、AI帶動的企業資本支出熱潮，以及整體仍具韌性的經濟環境。

「我沒有看到投資部位出現重大變化，也沒有感受到市場情緒有顯著轉折，」美國投資管理公司伊頓萬斯（Eaton Vance）全球股票部共同主管暨倫敦投資組合經理戴爾（Chris Dyer）指出，「並非說這不可能發生，只是目前並未出現。」

投資人指出，這次回檔之所以受到關注，部分原因是自4月由關稅衝擊引發的拋售潮平息以來，市場幾乎未出現明顯下跌。自那以後，標普500指數從近期高點下跌幅度未曾超過3%。

「這次下跌只是提醒大家，波動性依然存在，這是市場的常態，」格倫米德財富管理公司（Glenmede Wealth Management）投資策略副總裁雷諾茲（Mike Reynolds）說道。

投資人普遍認為，近期的波動並非反映股市基本面出現根本變化。「現在看到的，是市場對高位的恐懼與部分獲利了結，」真伙伴資本（True Partner Capital）共同首席投資長赫克斯特（Tobias Hekster）指出，「我認為目前尚未出現有意義的撤資跡象。」

艾普塔斯資本顧問公司（Aptus Capital Advisors）股票主管暨投資組合經理華格納（David Wagner）則警告，過度反應才是更大的風險，「我認真地認為，投資人現在最大的錯誤之一，就是選擇退場、把資金抽離市場。」

愛馬仕投資管理（Federated Hermes）首席市場策略師奧蘭多（Phil Orlando）則指出，儘管短期波動可能持續，但長期前景依然樂觀。「未來幾個季度市場或許會有些震盪，但我們會將那視為買進良機。」

投資人普遍認為，美國經濟表現強勁，使得市場崩盤的可能性不高。第2季度經濟成長優於預期，主要受強勁消費支出推動。根據美國全國商業經濟協會（National Association for Business Economics）的調查，企業投資的增加預計將抵銷消費與全球貿易的放緩，維持整體經濟成長。

「從全球經濟基本面來看，美國與新興市場的成長仍然強勁，雖然部分領域出現疲弱，但那屬於健康的調整，」美國世紀投資公司（American Century Investments）首席投資長維克多（Victor Zhang）指出。該公司管理資產規模約3,000億美元。

不過，分析師也提醒，隨著標普500今年累計上漲14%、那斯達克（Nasdaq）上漲19%，若市場消息轉向負面，拋售風險可能擴大。此外，由於美國政府關門導致官方經濟數據延遲發布，投資人必須依賴非官方數據，這增加了過度反應的可能性。

CFRA公司首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）指出：「牛市不會因年紀老邁而終結，而是死於恐懼。目前市場最害怕的，就是經濟衰退。」

