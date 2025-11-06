標本製作留住靈光 文總「匠人魂」揭標本師職業面紗

（中央社台北6日電）2024年，黃雯杰以一對漫步野地的山羌母子，參加美國國際標本競賽，奪下一級藍帶，成為台灣首名獲得此榮譽標本師；文總最新「匠人魂」影片就是以他為主角，揭秘標本師職業故事。

從小喜歡生態與動物，黃雯杰在「匠人魂」影片中笑稱，成為標本師就是回到他的「原廠設定」，打從一接觸就愛上了，就學時鑽研生命科學的他，走上了一條與其他同學截然不同的路；研讀相關原文書籍、從鳥類開始練習剝製技法、從國外訂購動物毛皮自學如何製作。

黃雯杰認為，學習方法無他，關鍵就在投注時間與不斷練習，時至今日，各標本成品從肌肉紋理、體膚皺褶到血管浮凸，無不維妙維肖，他靠著自己從不止息的熱情，達到了科學與工藝頂標。

標本製作成敗在於「皮張」新鮮程度，為維持毛皮結構完整，從剝皮後就必須立刻進行去肉、去脂、鞣製等繁複程序，才能成為可使用皮革；黃雯杰曾在完成標本最終時刻遇到「脫毛危機」，自此他必定會一一確認死亡時間、死亡方式、冰存時長等細節。

為增加實務經驗，黃雯杰經常飛往世界各地，親身參與從剝皮開始的標本製作過程，「大小、尺寸必須聽它的，姿勢必須聽我的！」他表示，毛皮會與標本師對話，以經手過阿拉斯加棕熊標本為例，其面部疤痕為同類所抓，皮面上顆粒則是寄生蟲咬痕，不實際參與，無法得知這些細節。

黃雯杰說：「活的時候好好活，死了就死了，沒有下輩子」，他經手的標本遍布台灣各展覽及博物館中，也以理性思維看待手邊的獸，讓牠們能以曾有過的靈光，再現於世人視野。

文化總會透過新聞稿表示，今年以來的「匠人魂」影片，從外來種獵人、「K9」軍犬分隊、再到此集所介紹標本師，所要訴說的除了匠人們技藝，更是提供觀眾看待生命的不同面向。

文總出品「匠人魂」第58集「一個人的動物園」，即日起在文總FB、YouTube及IG播出。（編輯：陳仁華）1141106