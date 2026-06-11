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標案爭議隔空互槓 王鴻薇轟聶永真「綠友友嘴臉」現形 151

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

立法委員王鴻薇日前質疑聶永真1年內接連拿下台電、中油等國營事業標誌設計案後，兩人就此隔空交鋒。王鴻薇今(11）日批評，長期拿標案「綠友友嘴臉」，被公開惱羞成怒還情勒，自從她公開綠營御用設計師壟斷經濟部旗下標案，連虧損連連的台電都要擠出換LOGO標案給聶永真之後。確實引起了全民的關心，也讓這些長期拿標案綠友友嘴臉被公諸於世。

據悉，聶永真過去曾經手監察院490萬LOGO標案，Threads上貼文者也貼出監察院新舊更改LOGO前後對照，其貼文引來聶永真本人留言，聶永真自嘲說「還真的是合法的飯，而且還做得很好。」、「聶永真，得了便宜還賣乖，合法的飯真香。」引起熱議。

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對此，王鴻薇表示，就在全民關心第一線教師的時候，聶永真果然忍不住，再配合綠媒報導，實在讓人覺得噁心至極。過去裝出的大師面具，終於被社會看清，再也回不去了。

王鴻薇痛批，聶永真憑著拿下這麼多政府標案，請問台灣這麼多設計師有這種機會嗎？不要得了便宜還賣乖。如果政府各項標案因為潛規則，長期讓綠友友排擠其他人，這才叫霸凌。

王鴻薇強調，為了真正保護第一線基層，讓政府標案回歸正常，揭發聶永真這類人標案真相，公開資訊透明，就是我的監督鐵拳。

照片來源：王鴻薇臉書

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