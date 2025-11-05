標案遭指違規用中國製品 資安院：驗收人員沒注意到

（中央社記者陳俊華台北5日電）民眾黨團立委黃國昌今天說，資安院標案得標的大同醫護公司出具假的新品證明，違規使用中國製網通設備。資安院長林盈達說，因為不是新品，所以延宕驗收到今年3月；產品是美國品牌、中國製，是「驗收同仁沒有注意」。數發部長林宜敬說，若承辦人員有疏失，該懲處就懲處。

立法院交通委員會上午邀請林宜敬、國家資通安全研究院長林盈達等人列席，審查「海纜7法」中的氣象法、商港法、船舶法與電信管理法部分條文修正草案。

黃國昌服務處主任3日到北檢告發大同醫護董事長洪奇昌、前資安院院長何全德涉嫌貪污等罪，指大同醫護公司標得國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，卻違規使用中國製網通設備。

黃國昌質詢說，此標案去年12月25日履約期限屆滿前，辦理採購單位說廠商交來的東西，跟標案內容相符，因此呈報院長辦理驗收，當時簽准大同醫護辦理驗收提出的設備，是否有按照標案規格提出新品。林盈達回復，因為它是舊品，就沒有驗收。

黃國昌說，第一次驗收是12月27日發現是舊品後，12月30日複驗時繼續拿舊的來，大同醫護膽大包天，把資安院當盤子，還出具假的新品證明書，想要蒙混過關。林盈達表示，它有附新品證明書，但設備不是新品。

黃國昌表示，履約過程讓人瞠目結舌，且採購標案規格很清楚，網通設備不可以使用中國製品，但大同醫護交的是否為中國製、為何可以驗收通過。林盈達說，它是美國品牌、中國製，不符合標案規格，「因為它寫在文件裡面，驗收同仁沒有注意到」。它不是新品，所以延宕驗收到今年3月。

林宜敬表示，法律上該怎麼辦就怎麼辦，如果承辦人員有疏失，該記過就記過、該懲處就懲處。（編輯：萬淑彰）1141105