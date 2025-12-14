標榜「100%AI打造」！《CODEX MORTIS》試玩版上架Steam挑戰玩家接受度

最近一款名為《CODEX MORTIS》的遊戲在 Steam 上釋出試玩版，但其開發團隊 GROLAF 與發行商 CRUNCHFEST 採取了非常具有爭議但也相當大膽的行銷策略，高調宣稱這是「全球首款 100% 完全由 AI 製作的可遊玩遊戲」。官方在宣傳素材與商店頁面中毫不避諱的強調，遊戲內所有的程式碼、美術、音效、音樂以及文本，全部都是由 AI 生成。甚至連遊戲預告片都充滿了明顯的 AI 生成痕跡，開發團隊不只沒有試圖掩飾，反而將這種「全 AI 驅動開發」作為本作最大的賣點。

全由 AI 生成的遊戲。（圖源：CODEX MORTIS）

根據商店介紹，《CODEX MORTIS》遊戲玩法被定義為一款死靈法師主題的生存彈幕射擊遊戲，風格類似知名的《吸血鬼倖存者》。玩家需要混合死靈、召喚、血魔法等五大黑暗魔法派系，以及數十種獨特技能，打造毀滅性的法術組合技來對抗惡魔大軍。與同類遊戲不同的是，本作特別強調「事前規劃」，玩家必須在任務開始前就組建好自己的「死亡小隊」並搭配好技能流派，而非單純在關卡中隨機獲取，遊戲目標則是收集古老書頁，並在被強大的 BOSS 獵殺前存活下來。

目前該遊戲試玩版在 Steam 上獲得了「褒貶不一」的評價。部分給予好評的玩家認為，遊戲中的流派構築規劃相當有趣，技能之間的協同效應也確實能帶來爽快感；然而，負面評價則集中在 AI 生成內容的品質粗糙，像是背景音樂是僅有 4 秒鐘的短暫循環、介面 UI 設計簡陋難用、遊戲沒有目標和成就感，以及畫面呈現出不自然的濾鏡感...等。而關於 AI 創作的爭議雖然不少，但開發者仍表示這是一次技術展示，也用心的一個一個回應每個玩家留下的評論，表示會在正式版中更新和解決。