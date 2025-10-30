標榜企業零出資 泓德能源旗下星星電力推ETF5050表後儲能共享方案

泓德能源旗下星星電力正式推出「ETF5050表後儲能共享方案」，助企業導入表後儲能。左為星星電力總經理關婷怡，右為星星電力董事長周仕昌。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源(6873)今日宣布，旗下星星電力正式推出「ETF5050表後儲能共享方案」，協助企業以零出資、低風險的方式導入儲能並參與電力交易，收益最高可與星星電力均分，打造用電轉投資的能源價值路徑。

泓德能源指出，「ETF5050表後儲能共享方案」事由星星電力全額出資建置儲能設備，並由專業團隊代操電力資產，企業無須投入資本與人力，僅需支付可全額退還的保證金，即可取得量身打造的表後儲能解決方案，方案採用收益共享機制，企業可依儲能資產實際績效與星星電力進行分潤 ，比例最高可達50：50。

截至2025年10月，星星電力已累計產出超過18萬張綠電憑證，合作契約容量突破500 MW，總合約電量近200億度，預估截至2027年綠電合約容量將上看1.5 GW，電力交易代操容量預計達969 MW。泓德能源指出，未來將持續以台灣為核心據點，推動Power Bank向日本、澳洲等海外市場輸出，擴大集團於儲能整合與電力交易領域的全球布局。

