標榜獨立「星條旗報」國防部促移除「覺醒主義干擾」內容

軍系「星條旗報」半數經費來自國防部，但其使命宣言明確強調，編輯決策不受編輯指揮鏈之外的任何干預，並以憲法第一修正案精神為運作基礎。圖為越戰時期美軍士兵在戰場上閱讀「星條旗報」。(美聯社)

國防部15日宣布，將調整具有百年歷史的軍事媒體「星條旗報」(Stars and Stripes)內容，要求該報回歸「為作戰人員服務」的原始使命，並將「覺醒主義干擾」(woke distractions)從報導內容重心移除。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)的發言人帕內爾(Sean Parnell)透過社群媒體宣布此消息，但未說明具體改革內容，也未提及該報長期標榜獨立於政府和軍方之外的獨立編輯傳統。

「華盛頓郵報」曾報導，如今「星條旗報」招聘時會詢問求職者，將如何支持川普總統的政策。

美聯社報導，「星條旗報」是由軍方所創辦並經營的媒體，其歷史可追溯至南北戰爭(Civil War)時期，第二次世界大戰以來，該報社持續透過紙本與數位平台，向駐紮海外的美軍官兵提供軍事及相關新聞。

該報約半數經費來自國防部，員工也被視同國防部人員，但其使命宣言(mission statement)明確強調，編輯決策不受編輯指揮鏈(editorial chain-of-command)之外的任何干預，並以憲法第一修正案精神為運作基礎。

1990年代曾發生軍方高層介入編輯內容的爭議，國會為此立法確立「星條旗報」的編輯獨立性。

2020年，川普總統的第一個任期內，時任防長艾思博(Mark Esper)曾試圖取消「星條旗報」的政府經費，這形同關閉該報營運，但此提案最終被川普否決。

帕內爾表示，國防部正「讓『星條旗報』回歸原始使命」，未來將「為作戰人員量身打造」，聚焦作戰、武器系統、體能、殺傷力、生存能力等純軍事議題，不再刊登華府政壇的八卦消息，也不再轉載『美聯社』等通訊社內容；他強調，國防部致力確保星條旗報持續報導對官兵而言重要的新聞。

「星條旗報」監察人史密斯(Jacqueline Smith)對於聯邦政府的決定感到意外，指該報長期關注戰略與武器內容，以及軍人及其眷屬生活的重要議題，且並未在報導中察覺任何「覺醒」傾向。

史密斯強調，編輯獨立性是「星條旗報」公信力的基石，她擔任的監察人職務是國會30年前設立，旨在確保該報不受政治或軍方壓力影響，並直接對眾院軍事委員會負責。

