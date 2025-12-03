標榜現貨買賣遭控吸金 黃金公司董座夫婦5百萬交保

台北市 / 綜合報導

知名黃金買賣公司號稱可提供黃金現貨買賣，最近卻傳出 疑似涉及虛偽不實黃金買賣契約 詐騙上千人，檢警出動百名警力，搜索全台門市、拘提董事長等人。檢方訊問後，邱姓董事長及丈夫蔡姓黃金供應商皆以500萬元交保。

華麗建築外觀氣派迎賓大門，客戶進門還會有專人接待，這間黃金買賣公司分店遍佈北中南，平時還會在粉專分享公益活動，如今卻被爆出，涉及虛偽不實的黃金投資契約。

開心從桃園市長張善政手中，接下公益典範的獎牌，在雪霸國家公園拉紅布條合影，從捐贈偵防車給新竹市警局，到捐贈新車給基金會，到宅服務孤獨老人，根據平面媒體報導，這間黃金買賣公司成立後，擅長透過參與各地公益活動，媒體公關行銷，藉此獲得與縣市首長警局長官等合影機會，塑造正派公益的企業形象。

黃金買賣公司邱姓董事長說：「也為了免除客戶在儲藏黃金當時的一些風險性，所以我們提供從購買到寄託，倉儲甚至回收的一條龍服務。」受訪時信誓旦旦表示，有一條龍服務但有民眾反映，公司標榜能以折扣購買現價黃金，存放一年後就可以領回，不過之後卻發現不只拿不回現金，就連黃金現貨也沒拿到，檢調1號兵分多路前往搜索，當場查扣現金千萬黃金條塊46公斤，以及3輛高價豪車等證物，並拘提36名幹部高階主管，及女董座到案說明。

對此，公司也聲明指出，在投資金條及黃金相關商品上，採公開透明程序，否認「抽傭50%」說法。帶著帽子低頭離去，經檢方訊問後，認為邱姓董事長涉犯銀行法重罪，以500萬元交保外還限制出境出海，並配戴電子腳鐐，同案的丈夫蔡姓黃金供應商，同樣500萬元交保，張姓執行長200萬，其他5人分別諭令30萬至100萬元交保。

※《華視新聞網》提醒您，未經審判證明有罪確定前，均應推定其為無罪。※

