標榜網紅款！ 恆春夜市現「非法中國零食」 衛生局開罰
屏東縣 / 綜合報導
屏東縣衛生局，年前到恆春夜市稽查，發現有攤商違法販售未經核准輸入的中國零食，標榜「社群暴紅款」，經查，未取得輸入許可，通通遭稽查人員下架封存，業者最重面臨3百萬元的罰鍰。
過年前，衛生局人員來到屏東恆春夜市稽查，攤商擺出零食，但仔細一看，全部都是簡體字，一個約10塊到15塊，標榜社群網紅款，但這些通通都是非法販售，簡體包裝上，有麵筋、辣條和辣片等5項調味食品，遭衛生局勒令下架、停止販售。
由於去年年節，恆春夜市也發生類似違規案件，沒想到今年年前回來稽查，又發現有攤商，販售來入不明的中國零食，通通被下架封存，後續也帶回相關證據，進行後續裁處。
衛生局食品藥物管理科科長陳彥任說：「依食品安全衛生管理法第30條規定，自國外輸入食品除自用外，應向食藥署申請查驗，取得輸入許可通知，始得進口販售。」
違者可面臨3萬到300萬元罰鍰，衛生局強調，缺乏合法輸入許可證明的食品，恐怕潛藏非法添加物或防腐劑超標的風險，提醒民眾，別購買標示不明的零食，以免將食安風險吃下肚。
