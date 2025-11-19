標榜「石虎柳丁」翻車遭抵制 大苑子：沒取得認證標章的農家也值得推廣

針對新企畫「石虎柳丁」遭農場打臉一事，大苑子發聲明回應。（翻攝自大苑子DaYungs臉書）

知名飲料店大苑子最近推出新企畫，標榜使用友善耕作的「石虎柳丁」製作飲品，卻遭農場及專家打臉，今年沒有合作、一顆都沒買，粉專湧入大批網友留言抵制。對此，大苑子今（19日）回應，指出今年因為需求提升，決定擴大合作範圍，然而南投中寮內友善耕作的農家，只有極少數取得石虎柳丁認證標章，但他們認為這些農家的理念也值得推廣，同時強調這次宣傳沒有刻意標示石虎柳丁認證標章。

大苑子聲明指出，自2017年起，他們長期支持南投中寮鄉石虎柳丁產地，以穩定採購行動投入在地農業與生態永續。截至目前，大苑子已採購經過農檢合格，超過300萬公斤的中寮石虎柳丁，持續以企業力量協助地方農家提升收入與經濟穩定。

廣告 廣告

今年因整體需求提升，公司希望讓更多消費者品嚐到中寮地區的優質柳丁，因此決定擴大合作範圍，與更多石虎友善農家攜手合作，以支持更廣泛的生產者。

目前，中寮鄉的農家在石虎棲地保護區內種植柳丁，其間具備不同程度的友善環境耕作理念；其中有極少農家取得「石虎柳丁」相關標章。大苑子在延續既有取得石虎柳丁相關標章的農家合作的同時，同步增加向更多石虎棲息地區農家採購柳丁，期望協助產區整體發展，並讓消費者能支持更多在地農家。

大苑子表示，他們始終以「支持石虎柳丁、支持中寮農家」為核心精神，認為凡在石虎保護區內以友善方式耕作的柳丁，都值得被看見並獲得消費者的支持。未來，大苑子也將持續以永續理念為指引，推動在地農業升級，串聯企業、消費者與產區，共同守護環境、守護土地。

更多鏡週刊報導

大苑子標榜「石虎柳丁」被打臉！農場爆從未供貨 專家搖頭：列拒絕往來戶

不只普發1萬元 嘉義市有望每人加碼6000元！黃敏惠掛保證：財源不是問題

《五燈獎》女歌手遭仙人跳！南下墾丁同房人夫過夜 原配破門逼簽百萬本票