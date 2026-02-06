標榜24小時到府送毒 高雄警破獲網路販毒集團

高雄市警方破獲以通訊軟體販毒的「小蜜蜂」外送集團，將涉案劉姓主嫌等7名成員依依違反毒品危害防制條例移送偵辦。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市刑警大隊日前查獲一販毒集團以貨運公司為暱稱，標榜「24小時外送到府」，兜售毒品咖啡包與愷他命。警方歷經數月蒐證，持搜索、拘提票展開查緝，成功破獲以劉姓男子為首之網路販毒集團，逮捕7人到案，查扣毒品愷他命44包、咖啡包57包、哈密瓜錠6包、手機11支及贓款3萬3456元，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

高雄市刑大表示，日前接獲情資發現某特定通訊軟體群組內，有不法分子以貨運公司名義為暱稱，公開向不特定對象兜售毒品咖啡包與愷他命，警方歷經數月蒐證與跟監，掌握販毒集團運作模式與藏匿地點後，持臺灣高雄地檢署核發之搜索票，兵分多路展開查緝行動，順利將7名成員查緝到案。

高雄市警方破獲網路販毒集團，查扣多種毒品咖啡包、愷他命、哈密瓜錠、手機及販毒贓款等證物。(記者張翔翻攝)

警方行動中，在販毒之車輛內查扣大量毒品與犯罪證物，包括第三級毒品愷他命44包、第三級毒品卡西酮咖啡包57包、第三級毒品哈密瓜錠6包、手機11支，以及販毒所得贓款新臺幣33,456元等。全案經警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

經了解，該販毒集團以劉姓男子(31歲)為首，結合多名成員共同運作，透過通訊軟體在各類公開群組散布販毒訊息，並標榜24小時外送到府服務，吸引買家下單購毒。交易模式仿效外送平台，由外送人員（俗稱「小蜜蜂」）駕駛車輛前往指定地點交付毒品，販毒範圍遍及高雄市各區，企圖以快速便捷方式規避查緝。