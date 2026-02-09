標準化晉升個性化 大學眼科AI大數據打造SMILE Pro 3.0 Max近視雷射

cnews124251210a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏／台北報導

SMILE Pro近視雷射在台灣邁入「AI大數據」新時代。大學眼科以累積超過13萬筆資訊的「i精準Cloud」大數據結合AI分析，推出專屬台灣民眾的全新一代SMILE Pro 3.0 Max技術，為每個人量身訂製專屬的視力矯正方案。大學眼科榮譽總院長林丕容表示，透過人工智慧與新科技的輔助，排除驗光儀器、技術、手術設備及醫生操作差異帶來的影響，追求「誤差趨零」的成果，大幅提升手術結果的可預測性和精準度。

廣告 廣告

林丕容指出，SMILE Pro 3.0 Max最大的優勢，就是與「大學眼科i精準Cloud」結合，讓近視雷射從標準化進入到更精準的客製化時代。透過龐大的真實案例大數據資料庫進行分析，能為每位患者量身設定最適合的手術參數。i精準Cloud 已累積台灣 13 萬筆 SMILE 系列完整術前術後數據，採去識別化方式整合檢查結果、手術參數與回診狀況，是目前國內規模最完整、最具代表性的本土近視雷射大數據資料庫。

「這些資料不只是一般民眾，還包括奧運羽球金牌王齊麟、職棒選手陳傑憲等高強度運動員，術後動態視力表現與反應速度具有高度的參考價值。」林丕容分享，大學眼科在SMILE及SMILE Pro微創近視雷射平台上優化進階，透過與大數據交叉分析，協助醫師為每位患者設計量身訂製的個人化專屬雷射參數組合，真正做到「台灣人的近視雷射」，同時能讓術後視覺表現更穩定精準，在清晰度、對比與舒適度上全面提升，提供台灣民眾適切的近視及老花雷射矯正選擇。

cnews124251210a02

大學眼科院長葉威毅說明，過去醫師必須靠經驗整合角膜地形圖、厚度分析、散光軸向、瞳孔大小、視覺需求等龐雜資訊，如今藉由i精準Cloud的大數據，可以同時比對上萬名眼型、度數、角膜條件相似的病例，進行風險分析並提供參數建議，讓醫師判斷更加客觀。

葉威毅指出，歐美人與亞洲人在眼睛大小、角膜厚度、眼軸長度、散光類型與瞳孔大小各方面都存在差異，例如歐美人的角膜平均較厚，亞洲人高度近視比例高、眼軸偏長、昏暗環境下的瞳孔平均較大，直接影響近視雷射手術的評估與設定。早期近視雷射手術比較依賴醫師以經驗去微調參數組合，現在SMILE Pro 3.0 Max可以根據每個人的術前檢查結果優化相關參數，突破更多限制，讓醫師的手術過程更流暢、精確，術後視覺成像品質就能更好。

大數據同時揭露台灣民眾視力需求的世代變化。林丕容分享，從大學眼科13萬例的SMILE系列手術資料中，清楚看到患者年齡結構「往老花靠近」，目前諮詢老花近視雷射的比例已占近視雷射總諮詢近4成，越來越多中壯年族群希望透過手術降低對老花眼鏡的依賴。包括作家吳淡如、歌手周蕙等，都選擇老花近視雷射作為視力升級選項，吳淡如更是受惠於術後十多年的便利生活，維持遠近皆清楚的好視力，顯示這類手術已從單純近視摘鏡，走向生活品質與工作效率緊密相關的視力抗老工具。

30多年來見證台灣近視雷射演進的歷程，林丕容表示，從1990年代末期到SMILE Pro 3.0 Max，透過AI智慧化和大數據手段，實現更高水平的個性化精準矯正。建議有近視或老花困擾的民眾，直接咨詢大學眼科的專業醫生，可以根據具體眼部情況提供最合適的術式建議。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【有影】AI 融合獨家i精準Cloud 大數據 大學眼科打造SMILE Pro 3.0 Max視力矯正新里程

【有影】40+視力升級正夯！大學眼科i精準老花近視矯正 邀佩甄、徐佳馨「投資」新視界

【文章轉載請註明出處】