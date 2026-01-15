標準局加速氫燃料電池國家標準制定接軌國際引領產業發展
經濟部標準檢驗局今（十五）日表示，為確保氫燃料電池使用安全與性能要求，國際上主要是依循IEC 62282系列標準，對氫燃料電池發電系統及其零組件進行測試驗證。為加速我國氫燃料電池標準與國際接軌，標準局已於一一三年成立跨部會氫能標準工作小組，系統性盤點與研析相關國際標準，並持續與各部會及國營事業協調標準需求。
標準局指出，截至一一四年底已完成十七種氫燃料電池相關CNS國家標準之制定，涵蓋市場上主流的質子交換膜燃料電池（PEMFC）與固態氧化物燃料電池（SOFC），從單電池、電堆、模組到發電系統之安全、性能與測試驗證規範。未來將分階段逐步導入可移動式併網型、車輛及微型等氫燃料電池發電系統相關標準之制修訂，以因應韌性電網、運輸工具及消費電子產品使用氫燃料電池所衍生之產品安全與檢測需求。
此外，標準局亦將配合相關政策推動，建置百瓩等級氫燃料電池系統在地檢測能量，提供國內產業測試與驗證服務，降低業者赴海外檢測的成本與時程，並因應國際發展趨勢，滾動檢討修訂相關安全與測試標準，提供產官學研界參考依循，引領產業發展與技術升級。
標準局指出，氫燃料電池具備高能量密度、低噪音、低污染、低碳排、燃料來源多元且可長時間使用等優點，可作為韌性電網之分散式電力來源，有效改善傳統使用柴油發電機常見的噪音與廢氣污染等問題，也可以提供交通運輸工具（汽車、船舶等）動力來源、小型電子設備（筆記型電腦、行動電源）等電力或是醫院、緊急避難場所等設施之備援電力。
