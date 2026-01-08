標準局提醒兒童雨鞋注意事項

經濟部標準檢驗局昨（八）日表示，兒童雨鞋非屬該局強制檢驗商品，建議家長「標示看齊全」、「材質選天然」、「聞看摸辨識」、「通風避高溫」、「搭長襪尤佳」及「脫後勤洗手」等六大原則，進行選購及使用，維護兒童穿的安全。

標準局說明，市售兒童雨鞋的種類及樣式繁多，建議選購及使用時應注意下列事項：一、應購買有中文標示商品，詳閱使用方法或注意事項。二、優先選購天然材質（如：橡膠等）或新型材質（如：矽膠、EVA塑膠〈化學名稱：乙烯-醋酸乙烯酯〉等）。

廣告 廣告

三、購買或使用時，可透過感官判斷：聞氣味，有強烈塑膠臭味的雨鞋，避免購買；看色彩，過於鮮豔或具螢光色系的雨鞋，避免購買；摸觸感，若觸感油膩、容易掉色或破損，則可能有添加物析出之風險，應避免選購或繼續使用。四、新買回來的雨鞋應先放在通風處陰乾幾天。

五、遠離高溫，塑化劑易在高溫下釋出；雨鞋弄濕後應自然風乾，切勿使用吹風機以熱風烘烤或曝曬在烈日下。六、使用時，宜穿著長襪，避免皮膚直接接觸。

七、脫下雨鞋後，應養成立刻用肥皂或洗手乳等清潔用品洗手的習慣，避免手部沾染殘留化學物質。