標示不合格商品改善率達100% 新北經發局榮獲全國特優

248260114a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府積極辦理商品標示相關業務，榮獲經濟部112-113年度商品標示業務考核評定為「特優」。經發局長盛筱蓉今（14）日代表於市政會議獻獎，將此份榮耀獻給市府團隊與全體市民。這項成績體現市府透過行政組織力量，提高商品標示執行廣度，成功為市民打造優質的消費環境。

盛筱蓉表示，商品標示與民眾生活息息相關，完整的標示資訊是保障商品品質與使用安全、保護消費者權益的關鍵。經發局透過訂定商品標示業務執行計畫，並與新北29區公所合作，每年不定期、不定點至各實體通路或網路平台隨機辦理商品標示抽查。

廣告 廣告

248260114a05

除了嚴格抽查，經發局也藉由各類教育訓練及宣導活動，協助企業經營者及消費者建立正確標示觀念，透過推廣正確標示方法，能有效降低消費爭議，達成企業與消費者雙贏的局面。這些努力是為了協助業者了解正確標示方法，降低消費爭議情況，守護消費市場秩序。

根據統計，新北市112-113年度商品標示抽查件數達19,674件，其中符合規定件數為16,395件，不符合規定件數為3279件，不合格率為16.67%。針對不合格案件，經發局已立即通知廠商限期改善並持續列管追蹤，目前皆已全數依規定改正或下架，改善率達成100%。

經發局指出，未來將持續主動辦理商品標示抽查、輔導業者合法標示。經發局同時呼籲全體市民，若發現市面上有販賣標示不完整的商品時，可隨時通報商品標示檢舉專線，共同打造優質的消費環境，讓消費者能「買的安心、用的放心」。

照片來源：新北市政府經發局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

「新北捷警隊」揭牌成立 多名議員促補齊裝備、解決通訊盲區

新北42天查獲832件毒駕 侯友宜要求警政單位全力投入查緝

【文章轉載請註明出處】