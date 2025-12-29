標示不實、原料過期被抓包！「益生菌、藻類」抽驗結果出爐 你吃的中鏢了？

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

近年養生風氣興起，國人經常選購益生菌、藻類等微生物來源保健食品，為確認市售是類產品之衛生安全，食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案」，以確保該類產品符合食品安全衛生管理法相關規定。

本專案總計抽驗61件成品及原料檢驗食品中微生物衛生標準、菌種鑑別及環氧乙烷等項目，檢驗結果均與規定相符。查核46家業者，部分業者食品良好衛生規範準則(GHP)未臻完善等缺失，皆已限期改善完成，1家貯放逾期原料及未設置衛生管理人員，已依法裁處並已完成原料銷毀，1家業者食品業者登錄系統登錄不實及食品追溯追蹤系統申報不實，已依法裁處。查核104件產品標示，其中8家業者(14件產品)標示不符規定，皆已依法裁處。

廣告 廣告

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定；GHP不符合規定經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；貯放逾期原料或成品，涉違反食安法第15條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；未設置衛生管理人員則違反食安法第11條規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；產品標示如違反食安法第22條規定可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，違反第28條規定則處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·早餐「先喝咖啡or先吃保健品」？專家解答 這1類營養素至少間隔1小時

·益生菌飯後吃沒用？營養師揭真相 踩到3地雷恐「整包都白吃」