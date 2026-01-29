標示不實！新光洋菜白胡椒粉產地標錯 半年累犯重罰7萬

「新光洋菜企業股份有限公司」生產的｢香辣白胡椒粉｣，因原產地標示不實，業者半年內第二度被查到類似違規情形，因此遭重罰7萬元。（食藥署提供）

食藥署公布最新「食品中真菌毒素」監測檢驗結果，去年10到12月全台抽驗218件食品，皆未驗出毒素，但有1件｢香辣白胡椒粉｣因原產地標示不實，業者「新光洋菜企業股份有限公司」已是半年內第二度被查到類似違規情形，因此遭重罰7萬元。

食藥署聯合地方衛生局，114年10到12月共完成218件食品檢驗真菌毒素，包括花生製品86件、紅麴製品12件、穀類35件、咖啡與巧克力15件、嬰幼兒食品6件、香辛類11件、其他食品53件（包含果乾類3件、堅果類7件、乳類11件、黃豆類5件、食用油脂4件、飲料類5件、蓮子11件、塊根或塊莖等之粉體2件與芝麻5件），檢驗結果均與規定相符。

廣告 廣告

不過，其中有1件｢香辣白胡椒粉｣外包裝原產地標示不實，違反《食安法》第28條。該產品由台南市「新光洋菜企業股份有限公司」生產，原產地標示為「中國、印尼、馬來西亞」，實際為「印尼（白胡椒粉）、中國（麥芽糊精）。

根據《食安法》第45條，該案可開罰4萬元起跳。不過，食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，該業者近半年已是第二次違規，因此台南市政府加重裁處7萬元。

劉芳銘說明，前次違規也是原產地國別標示有誤，為一件朝天椒產品，產地為台灣，卻標示成中國，未讓消費者知道正確資訊。業者持續相同違規，顯示品保沒有改善，因此加重處分。

劉芳銘指出，針對標示不合格產品，業者須根據鋪貨範圍和數量，提出合理的回收期限，將標示不合格產品改標，例如這次的｢香辣白胡椒粉｣，須將「馬來西亞」字樣貼掉，就允許重新販售。若期滿後仍發現有未改正情況，將再次開罰。

更多中時新聞網報導

發票盃路跑擬增辦 藍批助選

台灣第一人 詹詠然澳網封拍 回歸初心邁向新頁

億萬富豪搬錢 地緣政治擺第一