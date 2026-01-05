標示不符 特色美食稽查 丸龜使用重組肉

中央氣象署今天表示，今晚至明天強烈大陸冷氣團南下，今晚明晨各地平地低溫普遍約攝氏10至14度，明天白天北部、宜蘭高溫約15至16度，中部19至21度，南部22至24度。氣象署並布低溫特報，受輻射冷卻影響，明天清晨至上午台中、南投、雲嘉南、高雄等6縣市防攝氏10度以下低溫；預估7日至10日中部以北、宜蘭夜晚清晨平地低溫約9至14度。

