標示寫0卻檢出「反式脂肪」！北市衛生局揪4沙拉醬、美乃滋違規下架

「凱撒沙拉醬」外包裝標示反式脂肪為「每份：0公克/每100公克：0公克」，但實際檢出每100公克反式脂肪含量0.42公克。（北市衛生局提供）

反式脂肪被視為影響心血管健康的重要風險因子。臺北市政府衛生局日前公布114年油脂類產品反式脂肪酸標示查核結果，在抽驗的25件產品中，共有4件標示不符規定，不合格率達16%，衛生局已依法處理，並提醒消費者留意營養標示，降低健康風險。

Hellmann’s凱薩沙拉醬。（北市衛生局提供）

哪些產品標示與實際含量不符？

查核結果顯示，共有4件產品標示不符規定。其中「Hellmann’s凱薩沙拉醬」、「凱撒沙拉醬」及「〔瑞米亞〕美乃滋」外包裝皆標示反式脂肪為「每份：0公克/每100公克：0公克」，但實際檢出每100公克反式脂肪含量分別為0.41公克、0.42公克及0.31公克，已超過固體或半固體食品每100公克0.3公克的規定上限，依法不得宣稱不含反式脂肪。另1件「日久沙拉醬」標示反式脂肪含量超出標示允許誤差範圍，未依實際數值標示。

瑞米亞美乃滋。（北市衛生局提供）

衛生局指出，上述4件產品均違反「包裝食品營養標示應遵行事項」及《食品安全衛生管理法》第22條規定。其中2件來源為本市業者，已依法處辦；其餘2件屬外縣市業者，已移請所轄衛生局處理。

日久沙拉醬。（北市衛生局提供）

依規定，包裝食品須明確標示脂肪、飽和脂肪及反式脂肪含量，違規者可依《食品安全衛生管理法》處新臺幣3萬元至300萬元罰鍰，並須限期改正，改正前不得繼續販售。

