標示政策挨轟！軍方：公開資訊無須逐段標示

▲空軍司令部記者會段落都標示「無」，引發民眾傻言。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 國防部推動「國軍機密資訊精準標示精進作法」，往來公文書、報告書等必須註記機密等級，不過6日才說取消，但空軍司令部7日上午召開記者會，針對F-16V飛官辛柏毅上尉失聯一事做說明，不過簡報上的內容，段落後面都會加上一個「無」字，24頁簡報出現42個「無」，引發觀看記者會的國人與立委傻眼。國防部今（9）日表示，經權責長官同意，公開資訊無須逐段標示【無】。

國防部今日表示，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

廣告 廣告

國防部說明，「機密資訊精準標示精進作法」係參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施。新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不放棄任何希望！F-16飛官辛柏毅失聯 顧立雄代表賴清德慰問家屬

F16V失事4／夜航訓練飛官失聯！國軍戰機失事老舊真是原因嗎？

F16V失事2／F-16保命「防撞地系統」是什麼？運作原理看這裡