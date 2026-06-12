標示新制明年上路 6類產品才能叫「橄欖油」 偽造最高關7年

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吃橄欖油有益健康，但國內卻動輒發生不肖業者以低價黑心油混充為橄欖油的事件。食藥署今（12）日預告訂定「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」草案，嚴格規範只有6類產品才能標示為「橄欖油」，若有標示不實者最高可罰新台幣400萬元，若刻意攙偽假冒更得面臨7年以下有期徒刑、最高8000萬罰金。

食藥署新制嚴格要求市售橄欖油品名未來應依定義及分級清楚標示為：特級初榨橄欖油（extra virgin olive oil）、初榨橄欖油（virgin olive oil）、精製橄欖油（refined olive oil）、橄欖油（olive oil）、精製橄欖粕油（refined olive pomace oil）、橄欖粕油（olive pomace oil）。

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食藥署食品組組長許朝凱表示，橄欖油標示過去只有要求依照國際命名方式，須與本質相符；但經審慎研議，另確有一些橄欖粕油假冒事件發生，所以決定預告新標示制度。許朝凱強調，新的標示制度主要參考國際對橄欖油品名標示規定，同時也因地制宜做了些調整，以製程加上指標性成分來分成6大類，但主要還是依加工製程作為定名的依據。

許朝凱說，標示新制預計明年7月1日正式上路，依製造日期為準。屆時如未依規定標示，將依違反《食品安全衛生管理法》第22條規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；標示不實可處4萬以上、400萬以下罰鍰；包裝產品限期回收改正。另食品更不得有攙偽或假冒情事，倘經查獲違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第7款規定者，依同法第49條，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

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