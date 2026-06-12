標示新制明年上路 6類產品才能叫「橄欖油」 偽造最高關7年
吃橄欖油有益健康，但國內卻動輒發生不肖業者以低價黑心油混充為橄欖油的事件。食藥署今（12）日預告訂定「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」草案，嚴格規範只有6類產品才能標示為「橄欖油」，若有標示不實者最高可罰新台幣400萬元，若刻意攙偽假冒更得面臨7年以下有期徒刑、最高8000萬罰金。
食藥署新制嚴格要求市售橄欖油品名未來應依定義及分級清楚標示為：特級初榨橄欖油（extra virgin olive oil）、初榨橄欖油（virgin olive oil）、精製橄欖油（refined olive oil）、橄欖油（olive oil）、精製橄欖粕油（refined olive pomace oil）、橄欖粕油（olive pomace oil）。
食藥署食品組組長許朝凱表示，橄欖油標示過去只有要求依照國際命名方式，須與本質相符；但經審慎研議，另確有一些橄欖粕油假冒事件發生，所以決定預告新標示制度。許朝凱強調，新的標示制度主要參考國際對橄欖油品名標示規定，同時也因地制宜做了些調整，以製程加上指標性成分來分成6大類，但主要還是依加工製程作為定名的依據。
許朝凱說，標示新制預計明年7月1日正式上路，依製造日期為準。屆時如未依規定標示，將依違反《食品安全衛生管理法》第22條規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；標示不實可處4萬以上、400萬以下罰鍰；包裝產品限期回收改正。另食品更不得有攙偽或假冒情事，倘經查獲違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第7款規定者，依同法第49條，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。
更多風傳媒報導
其他人也在看
NBA總冠軍賽》張政禹原看好馬刺4比2封王 兩場關鍵時刻被逆轉直呼「馬刺太年輕了！」
中華職棒味全龍隊張政禹是資深NBA球迷，長期關注NBA賽事，近期總冠軍賽打得火熱，賽前預測聖安東尼奧馬刺會以4比2奪冠的他，面對目前紐約尼克在系列賽取得3比1領先，也忍不住直呼「馬刺太年輕了！」
路人批盧秀燕被抓包？江和樹：綠營幕僚假冒
[NOWNEWS今日新聞]台中市長盧秀燕正在歐洲參訪，卻有大批網友灌爆臉書留言區，挖苦她「畢旅好玩嗎」？電視媒體播報新聞後，被民眾黨市議員江和樹抓包，街訪的2名路人竟是民進黨議員陳雅惠服務處主任與里長...
Meta大當機！FB、IG深夜癱瘓 用戶哀號：完全刷不動
社群平台Meta今（12）日晚間傳出大規模當機災情，不少民眾發現Facebook與Instagram無法正常使用，紛紛轉往其他社群平台詢問「只有我這樣嗎？」相關貼文曝光後，立刻湧入大量網友回應，證實兩大平台皆出現異常。
快訊／FB、IG大當機！「1小時出現111次故障報告」全球用戶哀嚎 連Downdetector都喊404
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導臉書、IG傳災情！（圖／翻攝自臉書）臉書、IG傳災情！今（12）日晚間約21時40分左右，點入臉書連結出現卻無法登入，僅出現「S...
蔣萬安喊廢監察院 國民黨籍監委被提名人廖婉汝嗆：若2028年當總統還會堅持？
總統府昨（11）日提名監察院第7屆正、副院長及監察委員，名單被國民黨前發言人賴苡任批評，「近親繁殖、裙帶關係、一片綠友友、一群老綠男」。但其中包含前國民黨立委廖婉汝，以及新北市長侯友宜幕僚謝政達，台北市長蔣萬安今（12）日表示，重點並非監委人選，而是監察院存廢問題。被提名人廖婉汝表示，朝野都想廢考監就趕快攜手去做，不要現在把同意權變成政治議題，吵過就忘記。......
大樂透開獎了！6/12中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 100組100萬元剩51組 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115061期的中獎號碼為16、49、20、34、06、01，特別號03。派彩結果，頭獎槓龜； 貳獎1注中獎，獎金新台幣265萬359元。百萬元的中獎號碼請上台彩官網查詢，本期計51組促銷獎項無人中獎，將於下期加開。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
快訊／史上最狂IPO！SpaceX今晚10點要來了 定價每股135美元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全球首富馬斯克（ElonMusk）旗下太空探索技術公司SpaceX，在與AI新創xAI完成整併後正式啟動上市計畫，將以每股135美元定價...
高雄岡山廢棄物工廠大火！陳其邁親赴現場坐鎮…業者重罰500萬勒令停工
高雄岡山區本洲工業區發生重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一間廢棄物處理工廠的倉庫區突然爆炸起火，現場堆放重油及大量二手太空袋，起火原因疑似是業者管理不當引發燃燒。稍早前，高雄市長陳其邁已趕赴現場了解災情，環保局經檢測後認定業者違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。
科學家解密幼發拉底河起源 兩古河因地震合併而成
孕育人類最早城市與美索不達米亞文明的幼發拉底河，其起源之謎終於被解開。最新研究指出，這條西亞最長河流約在360萬至160萬年前，因土耳其山脈的地殼運動，由兩條古老河流合併而成。
樂天女孩曝韓日台畢業文化 禹洙漢自爆最討厭體育課
來自韓國的樂天女孩禹洙漢透露，韓國畢業典禮大多在1月舉行，而她最難忘的是高中畢業典禮。「當時充滿了以成年人身分重新出發的期待與興奮。」她回憶，在學校禮堂接受父母祝福後完成畢業典禮，接著與好友前往餐酒館舉辦派對，一起慶祝正式邁入20歲的人生階段。有趣的是，如今...
華為「韜定律」能超越台積電？專家曝最新進度：美國封鎖反助其精進
近日美國、亞洲股市大震盪，引起新一波AI泡沫擔憂。對此，知識力科技執行長曲博在網路節目《雅筑會客室》中指出，人工智慧錯誤率的問題若能解決，市場仍會持續擴張，股市要面臨的只是本益比過高的問題，一旦出現企業減少投資人工智慧的訊息，股市恐發生劇烈反應。近期華為發表了「韜定律」，透過縮短電子傳送的線路，增加頻率和速度，但這對台積電不會有影響，因為華為製造的晶片都在中......
先前多風光如今狂跳水！「這檔AI趨勢股」殺出4天登弱勢股王 網哀：還會有大行情嗎？
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察今日表現弱勢個股，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先前...
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
今彩539頭獎開出2注！這2縣市幸運兒爽中8百萬 大樂透再槓龜
台彩今（12）晚派彩結果出爐，大樂透頭獎再度槓龜，貳獎開出1注，中獎獎金265萬，獎落台北市中山區長安東路二段171之6號「雙盈彩券商行」。下期將於6月16日開獎，獎金上看2.8億。端午加碼「100組
傳俄國經濟瀕崩潰、要學生打仗 普丁恐這時「狂攻烏克蘭」
俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續多年，對雙方都造成不小壓力。近期外媒報導指出，俄羅斯在今（2026）年春季攻烏失利，導致失地比佔領的更多，徵兵人數也低於傷亡數，傳出當局已著手號召大學生上戰場，給出學費減免等好處。專家對此評價，隨資源投入戰爭導致經濟壓力加大，俄羅斯總統普丁恐在今年冬季猛攻烏克蘭民生設施，以造成最大程度的破壞。
史瓦帝尼轉向「中國建交」？外交部急揭真相
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德今年5月出訪非洲友邦史瓦帝尼後，近日傳出史國內部出現是否轉向與中國建交的討論，引發外界關注。對此，外交部今（12）日出面澄清，強調相關言論源自外國學者個人意見，不代...
柯志恩踩4地雷民調崩？他示警：別愚弄選民
[NOWNEWS今日新聞]《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以46.2%的支持度，大幅領先國民黨參選人柯志恩28.4%，雙方差距達17.8個百分點，引發政壇...
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
白宮放鳥鄭麗文？作家曝「踩紅線」被一刀切
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程，原可望於美東時間10日下午拜會美國白宮國家安全會議（NSC）官員，但後續卻在「未告知原因」的情況下被取消了，引發政壇議論。國民黨中央隨後發布聲明回應...
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。