標示0也別碰！營養師點名「零食3關鍵字」看到快放回去 胖又傷心血管

「營養師，我明明沒吃炸雞，為什麼健檢紅字還是消不掉？」吃對營養所｜建銘營養師分享，這是在診間常聽到的無辜心聲。其實，讓你發胖又發炎的元兇，往往不是偶爾一次的罪惡宵夜，而是那些默默融入你日常生活的「老實人」！

反式脂肪（Trans Fat）為什麼可怕？

很多網路謠言說它會「黏在血管死不走」，其實沒那麼誇張。真正的問題是：它會「偽裝」成正常脂肪混進你的細胞膜，讓身體發炎、代謝卡卡、心血管風險飆升！

小心！這些都是反式脂肪的偽裝大本營

1、咖啡的好朋友：奶精球、粉末奶精（換成鮮奶或燕麥奶吧）

2、下午茶基本款：夾心酥、威化餅、曲奇餅乾

3、看起來很酥的：蛋塔、太陽餅、起酥濃湯

不要只看營養標示的「反式脂肪 0g」，請直接翻到背面看成份表！只要看到以下關鍵字，請默默把它放回架上：

．部分氫化油

．氫化棕櫚油

．植物性酥油 (Shortening)

這不是要你過著苦行僧的生活，而是希望你在買單前多看那一秒，幫未來的自己，擋下不必要的風險。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

