標竿縣市首長獎 嘉義縣長翁章梁蟬聯
天下雜誌舉行標竿縣市首長獎頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁蟬聯標竿組首位，成為全台縣市長施政滿意度最高分，今天親自出席，也感謝縣民肯定，將繼續帶著榮耀繼續打拼，帶動嘉義轉型。
接過獎盃開心合照，嘉義縣長翁章梁，今年再度以83.3分蟬聯標竿組首位，成為全台縣市長施政滿意度最高分，親自出席受獎也感謝縣民肯定。
嘉義縣長翁章梁：「首先謝謝嘉義縣民給我們肯定，也謝謝整個縣府團隊大家的努力。」
這屆調查涵蓋將近1.5萬份問卷，以施政滿意度和永續幸福城市兩大面向評比，永續幸福城市從經濟環境，施政文教等七大面向進行調查，而嘉義縣的進步幅度也成為全國之最。
嘉義縣長翁章梁：「在發展的過程當中，實際上也是一個很大的衝擊，因為發展我們必須要去處理未來很多會發生的，比如說整個交通壓力的問題，包括居住的問題，所以我想我們會更努力地去面對嘉義縣的整個轉型。」
縣長翁章梁強調，2025到2035是嘉義的黃金十年，當各個建設完成時，能讓產業走向平衡，將持續強化醫療與照護，打造讓縣民幸福生活的宜居環境。
